Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc, cả 10 xã, phường đã tổ chức họp dân, công khai hướng tuyến, phạm vi thu hồi đất và các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đến nay, cọc giải phóng mặt bằng đã được bàn giao trên thực địa 56,6km, còn 4km qua xã Thượng Quan chưa thực hiện. Qua rà soát, có 132 hộ dân có nhu cầu tái định cư; trong đó, 3 địa phương đề xuất xây dựng khu tái định cư tập trung để bố trí chỗ ở cho khoảng 75 hộ.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc báo cáo tại Hội nghị.

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án thành phần 1 sau rà soát là hơn 2.633 tỷ đồng, tăng hơn 1.452 tỷ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư ban đầu. Trước thực tế này, Ban Quản lý dự án kiến nghị UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng làm rõ nguồn vốn bổ sung; đồng thời xem xét phương án đầu tư độc lập các khu tái định cư tập trung bằng ngân sách của tỉnh.

Ban Quản lý dự án cũng đề nghị sớm xác nhận những đoạn đã ổn định hướng tuyến để các địa phương triển khai thống kê, kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Riêng xã Thượng Quan cần xác định vị trí, phạm vi quỹ đất dự kiến dành cho nút giao để địa phương có cơ sở quản lý quy hoạch.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với phần chi phí tăng thêm của dự án thành phần, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Các nội dung về tiến độ điều chỉnh cục bộ hướng tuyến, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và quy hoạch bãi đổ đất, đá thừa tại các địa phương cũng được đưa ra trao đổi, bàn giải pháp tháo gỡ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan trong công tác chuẩn bị triển khai Dự án.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ khởi công, đồng chí đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, công khai thông tin về dự án và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân nắm rõ, tạo sự đồng thuận và phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, kết luận Hội nghị.

Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở phối hợp rà soát kỹ phạm vi ảnh hưởng của Dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Các đơn vị liên quan cần nghiên cứu phương án bố trí tái định cư, kết nối đường dân sinh và xử lý những công trình hạ tầng bị ảnh hưởng, bảo đảm điều kiện đi lại, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Cao Bằng thống nhất hướng tuyến, vị trí cắm cọc mốc giải phóng mặt bằng, vị trí bãi đổ đất, đá thừa và phương án tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đây là cơ sở để các địa phương triển khai các bước tiếp theo.

Các sở, ngành chủ động hướng dẫn địa phương quy hoạch bãi đổ thải, đồng thời chuẩn bị phương án hỗ trợ nhân lực, đáp ứng yêu cầu tiến độ giải phóng mặt bằng.