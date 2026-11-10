Bảo đảm khả năng kết nối của các dự án, mở rộng không gian phát triển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Phạm Thắng

Gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, tạo động lực phát triển cho các vùng khó khăn

Chiều 10/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Các ý kiến của ĐBQH cơ bản thống nhất với chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc gồm cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà – Tân Phong; cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La và cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, tạo động lực phát triển cho hai vùng khó khăn nhất của cả nước là vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu về kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Đối với tuyến cao tốc đi qua tỉnh Lai Châu (Bảo Hà - Lai Châu) và tỉnh Sơn La (Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên), ĐBQH Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) cho rằng, đây là lời giải cho bài toán giao thông, nhất là mùa mưa lũ, của vùng Tây Bắc. Đại biểu nhấn mạnh, việc đầu tư các tuyến cao tốc này sẽ kết nối trực tiếp các tỉnh biên giới với Thủ đô Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn, tạo động lực phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch và giảm chi phí logistics.

ĐBQH Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Đối với tuyến Quảng Ngãi - Kon Tum, đại biểu Dương Khắc Mai cho rằng, đây là “hành lang Đông - Tây” huyết mạch kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung, mở ra lối tiếp cận với các cảng biển nhanh nhất cho nông sản, hàng hóa Tây Nguyên.

Tạo kết nối đồng bộ và toàn diện

Tán thành với chủ trương đầu tư các dự án cao tốc trên, đại biểu Dương Khắc Mai cũng nêu thực tế, hiện nay tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đã hoàn thành và nhiều tuyến, đoạn tuyến đang tiếp tục mở rộng, tạo năng lực vận tải lớn và diện mạo mới cho đất nước. Đại biểu cho rằng, cùng với việc đầu tư các tuyến cao tốc trục Đông – Tây, cần nhanh chóng hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây để tạo sự kết nối toàn diện. Với lý do đó, đại biểu đề nghị, cần quan tâm đầu tư các tuyến cao tốc phía Tây tiếp giáp với tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum như Ngọc Hồi - Pleiku; Pleiku - Buôn Ma Thuột; Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa trước năm 2030, nhằm tạo động lực cho phát triển các khu vực này vốn đang có nhiều khó khăn trong tiếp cận các địa bàn khác trong cả nước.

ĐBQH Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn) phát biểu. Ảnh: Khánh Duy

Đối với tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La, ĐBQH Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn) nhấn mạnh, tuyến cao tốc này không đơn thuần là công trình giao thông mà còn là điều kiện để mở rộng không gian phát triển giảm chi phí vận tải, thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Do đó, đại biểu đánh giá cao việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư tuyến cao tốc này nhằm từng bước hình thành trục giao thông quan trọng kết nối vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và mạng lưới giao thông quốc gia.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Sơn La có tiềm năng lớn về sản xuất nông nghiệp, hàng hóa, nhất là các sản phẩm trái cây, nông sản phục vụ xuất khẩu. Đặt vấn đề này, ĐBQH Nguyễn Đặng Ân cũng đề nghị, bên cạnh việc kết nối các cửa khẩu phía Tây, Chính phủ cần quan tâm sớm triển khai kết nối tuyến cao tốc này với Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn thông qua mạng lưới cao tốc quốc gia. Bởi theo đại biểu, đây là một những cửa ngõ giao thương quan trọng với thị trường Trung Quốc. Khi kết nối giao thông thuận lợi, nông sản Sơn La có điều kiện tiếp cận thị trường xuất khẩu tốt hơn.

ĐBQH Trần Thị Hồng Thanh (Ninh Bình) phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Cũng quan tâm tới bảo đảm khả năng kết nối của các dự án, ĐBQH Trần Thị Hồng Thanh (Ninh Bình) lưu ý, đối với dự án đầu tư xây dựng cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum, trọng tâm là bảo đảm hiệu quả kết nối và bảo vệ rừng. Đại biểu đề nghị, Chính phủ tiếp tục rà soát hướng tuyến, giảm tối đa tác động đến rừng tự nhiên, đặc biệt là rừng phòng hộ; đồng thời, cần làm rõ hiệu quả kết nối giữa miền Trung và Tây Nguyên, khả năng giảm chi phí logistics giúp thúc đẩy sản xuất và tạo việc làm. “Điều quan trọng không chỉ là nối hai đầu tuyến đường mà phải kết nối được các động lực tăng trưởng và tạo chuyển biến thực chất cho kinh tế, đời sống nhân dân trong vùng”, đại biểu nhấn mạnh.