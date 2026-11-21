Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bổ sung hai nguyên tắc đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội là việc hoàn thiện quy định về đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Về danh mục đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội, Luật bổ sung hai nguyên tắc đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội tại khoản 1 Điều 121. Theo đó, hoạt động đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội phải bảo đảm an toàn, bảo toàn, bền vững, hiệu quả, minh bạch. Chính phủ quy định tiêu chí, cơ chế đánh giá, lựa chọn, giám sát, kiểm soát rủi ro, lộ trình đa dạng hóa, danh mục, cơ cấu và phương thức đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 121 của Luật này.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Ngoài điều kiện về tỷ lệ vốn nhà nước, vốn doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng thương mại được bổ sung vào danh mục đầu tư còn cần đạt tiêu chí có chất lượng tốt, an toàn.

Đối với hình thức đầu tư thông qua tiền gửi tại ngân hàng, Luật quy định các ngân hàng được xem xét bao gồm: Ngân hàng thương mại nhà nước; ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ; ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ; ngân hàng thương mại cổ phần có vốn doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

Đối với quyền và nghĩa vụ của các bên, Luật được chỉnh lý theo hướng sửa đổi khoản 2 Điều 46 và khoản 2 Điều 60 cho phù hợp với pháp luật về công đoàn; đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều 82 và Điều 115 nhằm khẳng định quyền của người thụ hưởng được thay đổi hình thức nhận, nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Khẩn trương đánh giá đầy đủ tác động của chính sách bảo hiểm xã hội đối với người làm việc trên nền tảng số

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trước Quốc hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bổ sung nguyên tắc bảo toàn vốn và minh bạch trong hoạt động đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, đối với đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm hưu trí bổ sung, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội theo hướng giữ quy định như quy định hiện hành, chưa mở rộng các nội dung này trong lần sửa đổi này.

Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá đầy đủ tác động của chính sách bảo hiểm xã hội đối với người làm việc trên nền tảng số, chính sách bảo hiểm hưu trí trong bối cảnh già hóa dân số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội để báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền khi trình Đề án về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, làm cơ sở quy định cụ thể khi sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ chỉ đạo: Bộ Nội vụ nghiên cứu sửa đổi quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại Nghị định số 158/2025/NĐ-CP để phù hợp với thực tiễn, bảo đảm mục tiêu, tính ổn định của chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với nhóm chủ hộ kinh doanh…

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.