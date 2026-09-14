Bảo đảm hoàn thành tiến độ 2 dự án giao thông phía Đông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (thứ 3 từ phải qua) nghe báo cáo tiến độ dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT717

Chiều 14/9, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ dự án Đường N26 tại xã Tánh Linh và dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT717, đoạn từ điểm giao với ĐT766 thuộc xã Nghị Đức và xã Nam Thành đến giáp xã Đạ Huoai 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (bên phải) yêu cầu xã Tánh Linh hỗ trợ tối đa người dân trong việc di dời tài sản

Dự án Đường N26 tại xã Tánh Linh đến nay đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng trong năm 2025. Phần khối lượng chuyển sang năm 2026 còn khoảng 190 m, giá trị khoảng 13 tỷ đồng, tập trung tại đoạn đầu tuyến dài 45 m và đoạn cuối tuyến dài 145 m.

Đến nay, đoạn đầu tuyến đã được bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đang triển khai phần cống ngầm thủy lợi, lắp đặt hố ga và hệ thống cống thoát nước dọc, ngang.

Hiện trạng đoạn đầu tuyến dự án Đường N26 tại xã Tánh Linh

Tại đoạn cuối tuyến dài 145 m liên quan 6 hộ dân, địa phương đã vận động, bố trí nơi ở tạm và tổ chức di dời được 3 hộ. Các đơn vị được huy động đang hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, công trình, cây cối và các vật dụng trên đất.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, đơn vị thi công lý giải do thời tiết mưa nhiều, liên tục, mực nước sông dâng và nền đất ngấm nước khiến việc thi công nền hạ gặp khó khăn.

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT717 có chiều dài 9,5 km, tổng mức đầu tư hơn 244 tỷ đồng, được khởi công ngày 15/1/2026 và dự kiến hoàn thành ngày 15/1/2028.

Lực lượng chức năng và người dân xã Tánh Linh tháo dỡ nhà cửa phục vụ dự án, đoạn cuối tuyến

Đến nay, công trình đạt khoảng 13% khối lượng hợp đồng. Một số đoạn tuyến đã hoàn thành đắp nền đường và các lớp cấp phối đá dăm. Các hạng mục thoát nước dọc, thoát nước ngang và tường chắn cũng đang được triển khai. Tuy nhiên, cầu Tà Pứa chưa thể thi công do chưa có đất đắp làm đường tạm bảo đảm giao thông.

Toàn dự án có 318 hồ sơ với tổng diện tích thu hồi 18,76 ha. Đến nay, đã ban hành thông báo thu hồi đất 244 hồ sơ, đạt 77%; kiểm đếm tài sản trên đất 264 hồ sơ, đạt 83%. Dự án được bố trí 40 tỷ đồng vốn năm 2026, đến nay đã giải ngân hơn 21,05 tỷ đồng, đạt 52,64% kế hoạch.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai 2 dự án, song tiến độ còn chậm, nhất là dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT717.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (ngoài cùng bên phải) yêu cầu các đơn vị phải quyết liệt hơn, xác định rõ trách nhiệm và có giải pháp cụ thể đối với từng phần việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các đơn vị phải quyết liệt hơn, xác định rõ trách nhiệm và có giải pháp cụ thể đối với từng phần việc còn chậm.

Đối với dự án Đường N26, đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu trong tháng 10/2026 phải hoàn thành toàn bộ công trình. Chủ đầu tư, địa phương và đơn vị thi công phải tập trung xử lý dứt điểm mặt bằng còn lại, huy động nhân lực, phương tiện để triển khai các phần việc ngay khi có mặt bằng, bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (ngoài cùng bên trái) yêu cầu đơn vị thi công huy động thêm nhân lực, phương tiện để thi công dự án

Về giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT717, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chỉ đạo xã Nghị Đức hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 9; xã Nam Thành hoàn thành trước ngày 15/10.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đơn vị thi công 2 dự án và các đơn vị, địa phương liên quan phải xây dựng sơ đồ tiến độ Gantt cụ thể, thể hiện rõ từng hạng mục, thời gian thực hiện và trách nhiệm. Việc tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông và an toàn trong quá trình thực hiện dự án.

Tuyến ĐT717, đoạn đang triển khai mở rộng, nâng cấp. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Các sở, ngành phải kiểm tra tiến độ thường xuyên, qua đó kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục ngay những phần việc thực hiện không đạt yêu cầu. Trường hợp nhà thầu không khắc phục, tiếp tục chậm tiến độ so với cam kết thì phải xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (thứ 2 từ trái sang) chỉ đạo khi kiểm tra dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT717

Không thể lấy lý do thời tiết mưa để giải thích cho việc công trình chậm tiến độ. Khi thời tiết bất lợi, nhà thầu phải chủ động xây dựng phương án thi công bù, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức thêm các mũi thi công khi điều kiện cho phép. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh