Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) họp chuyên đề bàn về xuất nhập khẩu và pha trộn, chế biến than năm 2027. (Ảnh: MINH NAM)

Đại diện các ban chuyên môn TKV, các đơn vị đầu mối xuất nhập khẩu, pha trộn, chế biến và giám định than đã tập trung trao đổi, thảo luận về kế hoạch xuất nhập khẩu than, phương án tổ chức pha trộn, chế biến, cân đối nguồn than sản xuất trong nước và than nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Đồng thời, đóng góp ý kiến, làm rõ những vấn đề liên quan đến việc phối hợp, tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2027; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, chủ động nguồn cung và bảo đảm chất lượng than thương phẩm.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Kinh doanh than (Tập đoàn TKV), trong năm 2026, công tác xuất nhập khẩu, pha trộn và chế biến than được TKV tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và nhu cầu tiêu thụ. Đặc biệt, trước nhu cầu than cho sản xuất điện tăng cao trong những tháng cuối năm, TKV đã chủ động cân đối nguồn than, điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu, pha trộn và tổ chức cung ứng, đáp ứng nhu cầu của các nhà máy điện.

“Năm 2027, TKV dự kiến tiêu thụ gần 57 triệu tấn than; trong đó, tiêu thụ trong nước gần 55 triệu tấn, xuất khẩu 2 triệu tấn; tổng khối lượng than nhập khẩu khoảng 20 triệu tấn; khối lượng than cung cấp cho các hộ điện dự kiến đạt gần 47,5 triệu tấn. Đáng chú ý, TKV dự kiến cung cấp khoảng 8,6 triệu tấn than Bitum và á Bitum cho hai Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 và Duyên Hải 4; đồng thời nâng khối lượng nhập khẩu than từ Lào lên khoảng 5 triệu tấn”, ông Nguyễn Thanh Hải cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Kinh doanh than, Tập đoàn TKV. (Ảnh: MINH NAM)

Để thực hiện các mục tiêu trên, Ban Kinh doanh than đề xuất tập trung xây dựng phương án nhập khẩu, pha trộn than phù hợp với nhu cầu thị trường; chủ động cân đối nguồn than trong nước và nhập khẩu; bảo đảm nguồn vốn lưu động, năng lực kho bãi, vận tải và dự trữ than hợp lý. Đồng thời, tăng cường kiểm soát chất lượng than, nâng cao hiệu quả công tác giao nhận, bốc xếp, giảm chi phí logistics và bảo đảm tiến độ cung ứng than cho khách hàng.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, trách nhiệm của các ban chuyên môn và các đơn vị trong xuất nhập khẩu, pha trộn, chế biến và tiêu thụ than năm 2026, đặc biệt là vai trò chỉ đạo, điều hành của các đồng chí Phó Tổng Giám đốc phụ trách. Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, các đơn vị đã chủ động triển khai nhiệm vụ, đạt được những kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện kế hoạch năm 2027.

Trong năm 2027, các đơn vị liên quan được yêu cầu tổ chức thực hiện kế hoạch theo các kịch bản điều hành linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và nhu cầu tiêu thụ thực tế; bảo đảm cân đối nguồn than, duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh và chủ động nguồn cung cho các giai đoạn tiếp theo. Các ban chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định, quy trình quản lý, điều hành xuất nhập khẩu, pha trộn và tiêu thụ than; xây dựng phương án dự trữ, giao nhận, vận chuyển hợp lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, khối lượng và định mức tổn thất than trong quá trình lưu kho, bốc xếp, vận chuyển.

Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn. (Ảnh: MINH NAM)

“Đặc biệt, đối với công tác nhập khẩu, cung ứng than Bitum và á Bitum, các đơn vị cần thực hiện nghiêm quy định trong toàn bộ quá trình nhập khẩu, quản lý tồn kho, giao nhận và thực hiện hợp đồng. Cùng với đó, chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu chi phí nhập khẩu, pha trộn, vận tải và dịch vụ kho cảng; thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm đúng quy định, bảo đảm hiệu quả kinh tế. Dự báo, năm 2027 còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các ban chuyên môn và đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp trong tổ chức thực hiện; quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo đảm cung ứng than ổn định cho thị trường”, ông Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh.