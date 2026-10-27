Bảo đảm hiệu quả, thực chất và đúng quy định trong triển khai các dự án đầu tư

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Mở đầu hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về công tác cán bộ và các văn bản cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 19/8/2026 của Ban Bí thư về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân giai đoạn 2026 - 2030”; kế hoạch thực hiện Kết luận số 58-KL/TW, ngày 26/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tiếp đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã báo cáo dự thảo kế hoạch thực hiện Quy định số 225-QĐ/TU, ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cho ý kiến tại hội nghị.

Xem xét và cho ý kiến về hoạt động đối ngoại năm 2027, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao với kế hoạch do các cơ quan chuyên môn trình.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Hoạt động đối ngoại phải được gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, lấy hiệu quả hợp tác thực chất và khả năng thu hút nguồn lực đầu tư làm thước đo.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khi triển khai công tác đối ngoại, cũng như tổ chức các đoàn công tác nước ngoài phải tính toán cụ thể, khoa học; bảo đảm các hoạt động diễn ra thực chất, tiết kiệm, góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập, mở rộng không gian hợp tác và thu hút các nguồn lực đầu tư chất lượng cao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Đối với chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng, vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Phú Thọ” (do Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao mục tiêu của dự án trong việc xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, hiện đại, an toàn, tuân thủ khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và của tỉnh.

Dự án tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, góp phần thúc đẩy toàn diện tiến trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại hội nghị.

Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin then chốt; yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hết sức cẩn trọng, rà soát chặt chẽ các hạng mục, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Trong đó, cần chú ý lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực kinh nghiệm, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, lãng phí hay thất thoát nguồn lực.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Liên quan đến Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức (do Sở Y tế báo cáo), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, làm rõ các vấn đề về thẩm quyền điều chỉnh, tên gọi, lãi suất, thời gian và quy trình triển khai. Đồng thời, giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đúng quy định hiện hành, bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả khi đưa vào vận hành.

Về chủ trương sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 56 trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương, hội nghị khẳng định tính cấp thiết của các công trình đối với sản xuất và đời sống Nhân dân. Các đại biểu nhất trí về chủ trương và yêu cầu rà soát kỹ lưỡng, tránh trùng lặp nguồn vốn, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (ban hành kèm Quyết định số 84 của UBND tỉnh), lưu ý rà soát chặt chẽ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân theo đúng tinh thần Luật Đất đai mới.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo về Dự án Xây dựng cầu qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cho ý kiến đối với Dự án Xây dựng cầu qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí cao về chủ trương và xác định đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Công trình không chỉ đảm nhận nhiệm vụ giao thông đối ngoại mà còn là trục đô thị chiến lược, hiện đại, mở ra không gian phát triển mới, kết nối trực tiếp khu vực ven sông Lô, trung tâm đô thị Việt Trì với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và hệ thống đường sắt quốc gia.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo chủ trương đầu tư Dự án "Xây dựng, vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Phú Thọ".

Về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong quá trình lập quy hoạch cần tính toán cụ thể phạm vi giải phóng mặt bằng để mở rộng không gian phát triển đô thị, cảnh quan, bảo đảm sự kết nối đồng bộ giữa đường bộ, đường sắt và hạ tầng giao thông chung của tỉnh.

Đặc biệt, kiến trúc thiết kế và đặt tên cầu, cùng các công trình phụ trợ phải thể hiện được nét văn hóa đặc trưng, làm nổi bật giá trị lịch sử - văn hóa thời đại Hùng Vương.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường Vành đai 4 (đoạn từ huyện Bình Xuyên đến huyện Vĩnh Tường cũ, giai đoạn 2), hội nghị thống nhất giữ nguyên hướng tuyến và mặt cắt theo quy hoạch đã duyệt; đồng tình điều chỉnh tổng mức đầu tư giai đoạn 2 (chiều dài khoảng 18,2 km), thời gian thực hiện đến năm 2030 và cập nhật cơ cấu nguồn vốn phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030.

Nhất trí với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của tuyến đường, yêu cầu các cơ quan chuyên môn rà soát, tính toán chi tiết chi phí đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo lộ trình và kiểm soát hiệu quả tổng mức đầu tư, bảo đảm tiết kiệm ngân sách tối đa.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nghe và cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ; việc giao UBND thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án cầu Minh Châu 2 kết nối với Phú Thọ.