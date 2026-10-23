Bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với nguồn lực ngân sách nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Góp phần tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Tờ trình dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp về các trường hợp miễn thuế, giảm thuế khác tại Điều 15, điều kiện áp dụng ưu đãi thuế tại Điều 18; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sửa đổi, bổ sung về thuế suất tại Điều 7; đăng ký, khai, tính và nộp thuế tại Điều 8; miễn thuế tại Điều 9; Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung về các trường hợp miễn thuế, giảm thuế khác tại Điều 5.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình dự án luật. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ trưởng nhấn mạnh, mục đích ban hành luật nhằm tập trung, bám sát và thể chế hóa các chủ trương của Đảng về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các cơ sở giáo dục trong nước nhằm góp phần tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 71-NQ/TW, góp phần nâng cao sức khỏe học đường, sức khỏe cộng đồng tại Nghị quyết số 72-NQ/TW, chính sách tài chính và chính sách thuế đối với đất đai tại Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình dự án luật. Ảnh: Quang Khánh

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập

Báo cáo thẩm tra dự án Luật của Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng, giáo dục luôn là lĩnh vực quan trọng, then chốt cần được chú trọng để tạo ra không chỉ là nguồn nhân lực đầu vào có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội mà còn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Do đó, Ủy ban tán thành sự cần thiết nghiên cứu, ban hành các chính sách ưu đãi thuế để thực hiện mục tiêu khuyến khích phát triển đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo theo yêu cầu tại Nghị quyết số 71-NQ/TW, sửa đổi, bổ sung quy định về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để thể chế hóa Nghị quyết số 21- NQ/TW.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật. Ảnh: Phạm Thắng

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhấn mạnh, "các chính sách để khuyến khích phát triển giáo dục cần được xem xét, thiết kế một cách kỹ lưỡng để bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đạt được các mục tiêu đặt ra đối với các khu vực cần hỗ trợ, phù hợp với khả năng, điều kiện cân đối nguồn lực ngân sách nhà nước".

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập và miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở trong hạn mức của người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi như đề xuất của Chính phủ để thể chế hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Dự thảo Luật đã bổ sung quy định thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng để thể chế hóa Nghị quyết số 21- NQ/TW. Tuy nhiên, chưa đề xuất đầy đủ các chính sách tài chính, thuế đối với đất đai khác tại Nghị quyết số 21-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát làm rõ mục tiêu, nội dung sửa đổi Luật để bảo đảm thống nhất giữa mục tiêu đặt ra và nội hàm các nội dung đề xuất sửa đổi thể hiện tại dự thảo Luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật. Ảnh: Quang Khánh

Ngoài ra, theo Tờ trình, căn cứ nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 71- NQ/TW, Chính phủ đề nghị bổ sung quy định đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của cơ sở giáo dục không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 và khoản 2 Điều 9 củaLuật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thuộc diện được miễn thuế.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng, quy định như dự thảo Luật là chưa hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW vì nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 71-NQ/TW đề ra là “giảm tiền thuế đất”, không phải là “không thu tiền thuế đất”. Đồng thời, Nghị quyết số 71-NQ/TW đề cập đến “các cơ sở giáo dục trong nước”, trong khi khoản 10 Điều 9 dự thảo Luật áp dụng đối với tất cả cơ sở giáo dục, kể cả cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ phạm vi “cơ sở giáo dục trong nước”và việc áp dụng đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, bảo đảm phù hợp với chủ trương quy định tại Nghị quyết số 71- NQ/TW và tương thích với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.