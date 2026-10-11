Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật sát yêu cầu nhiệm vụ

Tại Trung đoàn 254, điểm nổi bật trong công tác hậu cần, kỹ thuật là việc cán bộ, chiến sĩ chủ động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã nghiên cứu, phát triển 7 sáng kiến, góp phần đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, sáng kiến “Thiết bị kiểm tra gác” do Thượng úy Lê Minh Hiển, Trung đoàn 254 nghiên cứu, được triển khai nhằm đổi mới phương thức quản lý, giám sát việc thực hiện chế độ canh gác, khắc phục những hạn chế của phương pháp kiểm tra, ghi chép thủ công trước đây.

Với sáng kiến này, thiết bị kiểm tra gác điện tử được kết hợp với thẻ nhận dạng cho người kiểm tra và người được kiểm tra. Khi thực hiện nhiệm vụ, dữ liệu về thời gian và vị trí kiểm tra được ghi nhận, lưu trữ trên hệ thống, có thể trích xuất, thống kê phục vụ công tác quản lý, chỉ huy.

Qua áp dụng, thiết bị giúp giảm ghi chép thủ công, nâng cao tính chính xác, khách quan trong kiểm tra canh gác, đồng thời hỗ trợ người chỉ huy nắm tình hình và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kịp thời.

Cũng tại Trung đoàn 254, Trung tá Trần Nguyên Vĩ xây dựng phần mềm kiểm tra nội bộ, phục vụ kiểm tra kiến thức lý thuyết quân sự bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính.

Phần mềm cho phép quản lý ngân hàng câu hỏi, nạp đề thi, tổ chức kiểm tra, tự động chấm điểm và lưu trữ kết quả.

Việc ứng dụng phần mềm giúp giảm các khâu thủ công trong tổ chức kiểm tra đồng thời thuận tiện cho việc lưu trữ, tra cứu kết quả theo từng cá nhân, bộ phận hoặc đợt kiểm tra.

Đáng chú ý, phần mềm có thể hoạt động độc lập, không cần kết nối Internet, phù hợp với yêu cầu bảo mật thông tin trong môi trường quân đội.

Thời gian qua, các đơn vị, cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chú trọng phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, tại Hội thi Sáng kiến Quân khu 2 năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 6 sáng kiến tham gia. Các sáng kiến được đánh giá có sự đầu tư nghiên cứu, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, có tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao.

Thượng tá Trần Trung Nguyên - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Từ những giải pháp sáng tạo, sát thực tiễn như vậy, công tác hậu cần, kỹ thuật từng bước được gắn với ứng dụng công nghệ, cải tiến phương pháp quản lý và thực hành tiết kiệm. Qua đó, góp phần xây dựng nền nếp chính quy và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ”.

Để bảo đảm cho các nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chuyên môn hậu cần, kỹ thuật; chủ động chuẩn bị đầy đủ vật chất, trang bị theo quy định. Hệ thống văn kiện hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và đột xuất được xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh, góp phần nâng cao khả năng xử trí các tình huống, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, công tác bảo đảm đời sống bộ đội được chú trọng. Các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp nhà ăn, nhà bếp; tổ chức ăn theo thực đơn, chia ăn theo định suất, thường xuyên cải tiến, chế biến món ăn phù hợp.

Chế độ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn được thực hiện nghiêm, góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc do ăn uống. Các đơn vị chủ động khai thác, tạo nguồn lương thực, thực phẩm tại địa phương, bảo đảm đủ, đúng tiêu chuẩn, định lượng.

Công tác tăng gia sản xuất được đẩy mạnh, góp phần cải thiện bữa ăn và chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ. Từ đầu năm, toàn lực lượng trồng mới 4.620 cây các loại, đồng thời chăm sóc cây xanh, bổ sung gia súc, gia cầm và tạo nguồn dự trữ phục vụ bộ đội.

Công tác bảo đảm doanh trại được duy trì nền nếp; hệ thống điện, nước và cơ sở vật chất thường xuyên được bảo dưỡng, sửa chữa, góp phần xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Quân y các đơn vị thực hiện tốt chức năng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ theo phân cấp; chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị. Quân số khỏe bình quân đạt 99,49%, đáp ứng yêu cầu huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ.

Công tác kỹ thuật được duy trì chặt chẽ, tập trung bảo đảm vũ khí, trang bị, phương tiện phục vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng trang bị; quản lý, cấp phát xăng dầu đúng hạn mức, an toàn, tiết kiệm.

Công tác vận tải được duy trì nền nếp, bảo đảm phương tiện sẵn sàng chiến đấu và cứu hộ, cứu nạn luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt. 9 tháng năm 2026, các đơn vị thực hiện 422 chuyến vận chuyển, tăng 16% so cùng kỳ năm trước.

Với cách làm chủ động, sát thực tế, công tác hậu cần, kỹ thuật đang ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là yếu tố quan trọng giúp lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.