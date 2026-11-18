Mô hình đào tạo gắn kết Trường – Viện đang phát huy hiệu quả rõ nét.

Cầu nối giữa đào tạo và thực tiễn hành nghề

Từ ngày 1/1/2027, Việt Nam chính thức triển khai kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ trên phạm vi toàn quốc. Trước bước ngoặt trên, mô hình đào tạo gắn kết Trường – Viện đang phát huy hiệu quả rõ nét.

Theo em Trịnh Việt Long - sinh viên năm thứ 5 (Y5), thuộc khóa đào tạo Bác sĩ Y khoa đầu tiên của Trường Y - Dược, Đại học Phenikaa chia sẻ, lộ trình học tại nhà trường đan xen giữa giảng dạy lý thuyết chuyên sâu trên giảng đường và thực hành lâm sàng tại bệnh viện.

Cụ thể, sinh viên được đào tạo theo mô hình Tutor (một giảng viên kèm một sinh viên). Nhờ vậy, em có cơ hội được thầy cô cầm tay chỉ việc, uốn nắn những thao tác khám từ đơn giản đến phức tạp và từng bước hình thành tư duy chẩn đoán logic.

Quá trình thực hành tại nhiều bệnh viện giúp Việt Long làm quen với công việc trực ca, hỗ trợ chuyên môn, tiếp xúc với đa dạng mặt bệnh hình thành tác phong nghề ngay từ năm học thứ hai. Đặc biệt, không ít lần em chứng kiến hoàn cảnh người bệnh éo le.

“Em thấy bản thân trưởng thành hơn, dần nâng cao kiến thức chuyên môn, bản lĩnh và phản xạ trước các tình huống lâm sàng cấp cứu. Quan trọng hơn, chính trải nghiệm thực tế đã bồi đắp trong em sự thấu cảm, ý thức trách nhiệm đối với bệnh nhân. Đó là hành trang vô giá của người hành nghề Y”, nam sinh bộc bạch.

Đứng ở góc độ đào tạo, TS. Nguyễn Duy Tuân – Phó Hiệu trưởng Trường Y- Dược Phenikaa, Đại học Phenikaa nhấn mạnh mục tiêu của mô hình Trường - Viện là giúp sinh viên học để hiểu, thực hành để thành thạo và trưởng thành để sẵn sàng hành nghề.

Ông phân tích, sự dẫn dắt từ những bác sĩ, dược sĩ giàu kinh nghiệm giúp sinh viên bắt nhịp với tiến bộ của y học. Song song với đó, thời gian thực hành lâm sàng còn là khoảng đệm để người học nhanh chóng thích nghi với áp lực của môi trường y tế hiện đại. Đặc biệt về cơ hội việc làm, sinh viên có điều kiện thể hiện năng lực, tiếp cận nhu cầu tuyển dụng thực tế của các cơ sở y tế. Như vậy, các em có cơ sở để tự xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân phù hợp.

“Mục tiêu của nhà trường không chỉ là đào tạo sinh viên có kiến thức tốt mà là những cán bộ y tế có năng lực thực hành, trách nhiệm với người bệnh, khả năng thích ứng ngay với môi trường nghề”, Phó Hiệu trưởng Trường Y- Dược, Đại học Phenikaa khẳng định.

Sinh viên tận dụng thời gian thực hành lâm sàng để trực tiếp hỏi bệnh, thăm khám.

Chủ động nắm bắt cơ hội

Hiện nay, yêu cầu chuẩn đầu ra khắt khe, phạm vi kiến thức rộng khắp, bao quát của kỳ kiểm tra năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với chức danh bác sĩ cấp quốc gia đặt ra nhiều thách thức cho người học Y, Dược.

Đánh giá về thay đổi trong quy định cấp Giấy phép hành nghề Y, Trịnh Việt Long - sinh viên năm thứ 5, Trường Y - Dược, Đại học Phenikaa nhận định: “Kỳ thi đánh giá ngoài đòi hỏi nền tảng kiến thức vững vàng người học Y tư duy lâm sàng sắc bén, khả năng xử trí tình huống nhanh nhạy; đây là bước đi tất yếu góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng đội ngũ bác sĩ cũng như sự an toàn trong khám, chữa bệnh cho nhân dân. Vì vậy, thay vì để lo lắng lấn át, cần chủ động biến áp lực thành cơ hội.

Nhìn từ góc độ khác, Lê Trần Thái Sơn - sinh viên năm thứ 5 (Y5), Khoa Y, Trường Y – Dược, Đại học Phenikaa nhận thấy kỳ thi là cơ hội để năng lực của sinh viên đến từ các cơ sở giáo dục đại học tư thục được kiểm chứng và chuẩn hóa dưới một thước đo thống nhất. Nam sinh thẳng thắn bày tỏ sự kỳ vọng: “Bất kể điểm xuất phát từ đâu, đây chính là nơi năng lực và nỗ lực của sinh viên Y được ghi nhận một cách công bằng nhất”.

Để đáp ứng chuẩn đầu ra mới, Thái Sơn chủ động xây dựng lộ trình ôn tập dài hạn trên cơ sở tìm hiểu kỹ lưỡng định hướng, cấu trúc đề thi. Cụ thể, rèn luyện cách tiếp cận người bệnh từ triệu chứng, hội chứng đến cơ chế bệnh sinh; cập nhật các phác đồ, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị chuẩn của Bộ Y tế và hiệp hội y khoa uy tín.

Đồng thời, tận dụng thời gian thực hành lâm sàng để trực tiếp hỏi bệnh, thăm khám, theo dõi diễn biến ca bệnh và nâng cao tay nghề tại trung tâm mô phỏng. Từ đó, làm quen với cả hình thức thi trắc nghiệm tình huống lâm sàng lẫn thi chạy trạm thực hành.

Đáng chú ý, em ứng dụng AI phục vụ quá trình tự học, tự mở rộng cơ hội luyện tập trên nền tảng mô phỏng lâm sàng trực tuyến, từng bước phát triển khả năng biện luận chẩn đoán và xử trí tình huống trên người bệnh mô phỏng.

Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu, giảng viên Trường Y – Dược, Đại học Phenikaa đã tổ chức tọa đàm quy mô toàn nhằm lắng nghe tâm tư, giải đáp thắc mắc và định hướng chiến lược ôn tập bài bản. Sự đồng hành sát sao, kịp thời góp phần ổn định tâm lý người học trước kỳ thi mang tính quyết định.

Đồng thời, nhà trường cũng thường xuyên cập nhật thông tin, quy chế mới nhất về kỳ kiểm tra; tổ chức các buổi định hướng chuyên đề, rà soát kiến thức; xây dựng ngân hàng câu hỏi, danh mục phác đồ, tài liệu tham khảo thống nhất nhằm tạo nguồn học liệu chính thống và đồng bộ để sinh viên yên tâm ôn luyện.

Đặc biệt, cần thiết tổ chức kỳ thi thử bám sát cấu trúc đề thi, chuẩn đầu ra của Hội đồng Y khoa Quốc gia quy định có kết quả đánh giá chi tiết kèm theo. Từ đó, góp phần giúp sinh viên nhận diện chính xác hạn chế, lỗ hổng kiến thức và kịp thời bổ khuyết.