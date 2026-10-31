Bảo đảm hàng hóa thiết yếu mùa mưa lũ

Nhân viên siêu thị GO! Huế kiểm tra, sắp xếp hàng hóa dự trữ phục vụ mùa lụt bão.

Chủ động dự trữ

Hơn 50 năm buôn bán tại chợ Đông Ba, bà Thái Thị Quả có nhiều kinh nghiệm chuẩn bị hàng hóa trước mùa mưa lũ. Từ tháng 9, bà đã nhập khoảng 5 tấn hàng thiết yếu, như: bột, gạo nếp và thực phẩm chế biến; đồng thời chủ động điều chỉnh lượng hàng dự trữ theo nhu cầu thị trường.

“Kinh nghiệm những năm trước cho thấy hàng hóa có thể thiếu hụt trong thời điểm mưa lũ, việc vận chuyển cũng khó khăn. Vì vậy, năm nay tôi chủ động nhập thêm hàng từ nhiều nguồn để dự trữ”, bà Quả chia sẻ.

Theo Ban Quản lý chợ Đông Ba, các tiểu thương hiện dự trữ khoảng 50 tấn lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu, chủ yếu là gạo, nếp, dầu ăn và thực phẩm khô, sẵn sàng phục vụ người dân khi mưa lũ xảy ra.

Bà Lê Thị Kim Chi, Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Đông Ba cho biết, đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động và hướng dẫn tiểu thương dự trữ hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, nhằm hạn chế nguy cơ khan hiếm và tăng giá đột biến trong mùa mưa lũ.

Tại siêu thị GO! Huế, lượng hàng dự trữ phục vụ mùa mưa bão ước khoảng 70 - 80 tấn, gồm 5.000 thùng mì ăn liền, 1.000 thùng sữa, 1.000 thùng nước uống, khoảng 3.000 thùng bánh, lương khô cùng các mặt hàng thiết yếu khác. Riêng lượng gạo dự trữ được đơn vị thống kê khoảng 250kg.

“Siêu thị cam kết với Sở Công Thương cung ứng các mặt hàng nhu yếu phẩm, như: gạo, sữa, dầu ăn, đèn pin và những mặt hàng thiết yếu khác. Trên cơ sở đó, chúng tôi phối hợp với các nhà cung cấp và trung tâm thu mua để xây dựng kế hoạch đặt hàng, dự trữ, bảo đảm nguồn cung khi nhu cầu tăng cao”, bà Phạm Thị Thu Trang, Giám đốc siêu thị GO! Huế nói.

Theo phương án của TP. Huế, lượng hàng thiết yếu dự trữ ở cấp thành phố được xác định theo hai mức. Mức tối thiểu gồm 10 tấn gạo, 10.000 thùng mì ăn liền, 5.000 lốc sữa tươi tiệt trùng (mỗi lốc 4 hộp, dung tích 180ml/hộp) và 100.000 chai nước uống loại 500ml. Ở mức tối đa, lượng dự trữ các mặt hàng này tăng gấp đôi. Với những nhu yếu phẩm khác, lượng dự trữ căn cứ vào đăng ký của doanh nghiệp. Ở cấp phường, xã, mức dự trữ tối đa gồm 331,124 tấn gạo, 39.007 thùng mì ăn liền, 913.112 chai nước uống loại 500ml và hơn 5 tấn nhu yếu phẩm khác như, thực phẩm khô, lương khô, dầu ăn, thực phẩm đóng hộp.

Bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá

Theo Sở Công Thương, đến nay có 15 doanh nghiệp cam kết cung ứng hàng hóa phục vụ người dân khi xảy ra thiên tai, với lượng hàng đăng ký dự trữ cao hơn mức yêu cầu của thành phố. Trong đó, lượng dự trữ tối đa gồm 129.500kg gạo, 68.500 thùng mì ăn liền, 191.500 lốc sữa tươi tiệt trùng, 439.700 chai nước uống đóng chai loại 500ml và 350ml, cùng 14.880 thùng bánh quy, lương khô.

Cùng với việc chuẩn bị nguồn hàng, thành phố tăng cường kiểm tra phương án ứng phó tại các địa phương, nhất là những khu vực miền núi có nguy cơ bị chia cắt. Từ ngày 12 đến 15/10, đoàn công tác Sở Công Thương kiểm tra tại các cụm xã gồm Nam Đông, Long Quảng, Khe Tre; A Lưới 1, 2, 3, 4, 5; Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô và Lộc An.

Qua kiểm tra, đoàn yêu cầu các địa phương xây dựng phương án phòng, chống thiên tai sát với thực tế; bố trí các điểm tập kết, dự trữ hàng hóa thuận lợi cho việc tiếp nhận, phân phối khi giao thông bị chia cắt. Đồng thời, rà soát hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, máy phát điện; bổ sung sữa, nước uống, thực phẩm phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

Ngành công thương cũng phối hợp với chính quyền địa phương và doanh nghiệp theo dõi sát cung cầu, chủ động điều phối hàng hóa, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, kịp thời xử lý hành vi đầu cơ, lợi dụng thiên tai để tăng giá bất hợp lý.

Ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường bám sát địa bàn, cung cấp đầy đủ cơ sở dữ liệu về nguồn hàng để các địa phương chủ động mua và huy động khi xảy ra thiên tai. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mưa lũ để tăng giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.