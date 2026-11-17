Chủ động nguồn năng lượng

Tuyên Quang có hệ thống sông Lô, sông Gâm, sông Miện cùng nhiều phụ lưu, tạo lợi thế lớn để phát triển thủy điện. Hiện nay, trên địa bàn có 54 dự án thủy điện đang hoạt động với tổng công suất 1.334,4 MW; 11 dự án đang thi công với tổng công suất 178,2 MW; 23 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư với tổng công suất 177,3 MW.

Tỉnh định hướng khai thác thủy năng hợp lý, gắn phát điện với sử dụng tổng hợp tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn công trình, an toàn vùng hạ du, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Dự án nâng công suất máy biến áp T2 tại Trạm biến áp 110 kV Bắc Quang được ngành điện triển khai, giúp giảm tổn thất điện năng, chống quá tải hệ thống lưới điện.

Tại Nhà máy Thủy điện Sông Miện 6, phường Hà Giang 2, đây là nhà máy thuộc danh mục các công trình thủy điện lớn có công suất 5 MW, dung tích hồ chứa 0,947 triệu m3, chiều cao đập 20 mét. Ông Nguyễn Văn Tuân, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Sông Miện 6 cho biết: Hiện nay, nhà máy đã chủ động ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong quản lý, giám sát vận hành để tối ưu hóa hiệu suất phát điện của các tổ máy. Việc duy trì dòng điện an toàn, liên tục không chỉ hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của doanh nghiệp mà còn là trách nhiệm chung tay bảo đảm nguồn năng lượng ổn định cho phát triển kinh tế.

Bên cạnh thủy điện, Tuyên Quang đang từng bước mở rộng các loại hình năng lượng tái tạo khác. Hiện có 2 nhà máy điện sinh khối với tổng công suất 47,5 MW đang hoạt động; một dự án điện sinh khối công suất 50 MW đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, 221 tổ chức, cá nhân đã đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 6.848 kWp, góp phần đa dạng hóa nguồn cung và giảm áp lực cho hệ thống điện.

Cùng với phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất, nhu cầu sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, an toàn là yếu tố quan trọng để nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Để thu hút đầu tư các dự án năng lượng, tỉnh chỉ đạo các ngành triển khai nhiều giải pháp phù hợp. Trong đó, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; khuyến khích doanh nghiệp sử dụng lượng điện lớn đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện đã có trên 600 hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt với tổng công suất đạt gần 22.000 kWp. Mô hình tự dùng này không chỉ giúp giảm chi phí tiền điện, giảm tải cho lưới điện khu vực vào ban ngày (thời điểm nhu cầu làm mát tăng cao) mà còn đóng góp tích cực vào mục tiêu chủ động nguồn cung năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

Ông Bùi Đình Khanh, Quản lý cơ điện Công ty TNHH MTV Bao bì DHT, cụm công nghiệp Phúc Ứng cho biết: Hiện công ty đang lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho xưởng sản xuất với công suất 325 kWp. Hệ thống này đã giúp công ty tối ưu hóa chi phí và tiết kiệm được lượng lớn điện năng tiêu thụ từ lưới điện quốc gia vào ban ngày khi thời tiết nắng nóng cao điểm. Mô hình tự tiêu thụ không chỉ giúp giảm áp lực cho lưới điện khu vực mà còn góp phần chủ động nguồn năng lượng phục vụ sản xuất của công ty, giảm phát thải khí nhà kính, đồng hành cùng mục tiêu sản xuất xanh mà Chính phủ đang nỗ lực thực hiện.

Tiết kiệm năng lượng vì mục tiêu tăng trưởng

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm lãng phí năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, Tuyên Quang phấn đấu đạt tỷ lệ tiết kiệm năng lượng tối thiểu 8% trên tổng tiêu thụ năng lượng. Trong đó, lĩnh vực giao thông vận tải tiết kiệm ít nhất 5% lượng xăng, dầu tiêu thụ; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tiết kiệm tối thiểu 4%; dịch vụ công cộng tiết kiệm ít nhất 12%; lĩnh vực dân dụng sinh hoạt và thương mại - dịch vụ đạt mức tiết kiệm từ 3% đến 3,3%. Đối với ngành công nghiệp, tỉnh đặt mục tiêu giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân theo từng ngành, từng phân ngành, với mức giảm từ trên 5% đến gần 25%, tùy loại hình sản xuất và công nghệ áp dụng.

Để chủ động bảo đảm cung ứng điện, từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Tuyên Quang phối hợp với Sở Công Thương tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đánh giá tình hình cung ứng điện; triển khai các giải pháp quản lý, điều chỉnh phụ tải trên địa bàn. Công ty đã làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp sản xuất lớn, có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên để thông tin về kế hoạch cung ứng điện năm 2026; tuyên truyền, vận động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, khuyến khích doanh nghiệp chủ động dịch chuyển phụ tải khỏi các khung giờ cao điểm, nhất là khi phụ tải đỉnh tăng cao, gây áp lực lên hệ thống điện.

Với định hướng rõ ràng, cùng việc chủ động các nguồn cung năng lượng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng, Tuyên Quang đang từng bước xây dựng nền năng lượng xanh, ổn định và bền vững. Qua đó, không chỉ nâng cao khả năng tự chủ nguồn cung, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển kinh tế xanh bền vững.