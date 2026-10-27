Bảo đảm hạ tầng năng lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển

Để thu hút đầu tư các dự án năng lượng, tỉnh chỉ đạo các ngành triển khai nhiều giải pháp phù hợp. Trong đó, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; khuyến khích doanh nghiệp sử dụng lượng điện lớn đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà. Các mục tiêu, định hướng phát triển năng lượng được rà soát, lồng ghép vào quy hoạch tỉnh và các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, bảo đảm tính đồng bộ giữa phát triển năng lượng với phát triển công nghiệp, đô thị, hạ tầng giao thông, sử dụng đất và bảo vệ môi trường.

Công nhân Công ty Điện lực Phú Thọ kiểm tra trạm biến áp, đảm bảo an toàn kỹ thuật, vận hành cung cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Trong 9 tháng năm 2026, tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân. Điện năng sản xuất đạt hơn 8 tỷ kWh; sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh ước đạt 9,4 tỷ kWh.

Nhằm tăng cường liên kết hạ tầng năng lượng giữa các vùng, bảo đảm vận hành đồng bộ hệ thống điện quốc gia, tỉnh đôn đốc, hỗ trợ triển khai các dự án điện theo quy hoạch, kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển năng lượng trong Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đến nay, đã hoàn thành một số dự án năng lượng trọng điểm như: Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng (bổ sung 480MW công suất nguồn); đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên; trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên; trạm biến áp 220kV Phú Thọ 2; trạm biến áp 220kV Nghĩa Lộ cùng các công trình đường dây đấu nối quan trọng. Đối với lưới điện trung hạ áp, 9 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh đã đóng điện và đưa vào vận hành gần 75km đường dây 22kV, 35kV; 52 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 12.500kVA; xây dựng mới và cải tạo hơn 45km đường dây 0,4kV; nâng công suất, hoán chuyển 347 máy biến áp phân phối.

Đồng chí Bùi Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: “Các dự án điện trọng điểm trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh. Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với chủ đầu tư và ngành Điện nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và công tác giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, nhiều dự án điện được đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả cung ứng, cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của Nhân dân”.

Hiện nay, mạng lưới cửa hàng xăng, dầu, khí được phân bố đều trên địa bàn tỉnh, kịp thời phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận tải và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Toàn tỉnh có 3 đầu mối xăng dầu, 11 đầu mối phân phối xăng dầu, 4 kho xăng dầu với tổng trữ lượng 47.250m3; khoảng 600 cửa hàng xăng dầu với sức chứa khoảng 45.000m3; 8 trạm chiết nạp LPG với quy mô hơn 2.000m3 và 21 thương nhân bán buôn, phân phối khí.

Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, trong đó, đầu tư hạ tầng cấp điện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tỉnh khuyến khích các dự án điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản, tự tiêu tại các cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp và hộ gia đình. Thúc đẩy nghiên cứu phát triển các nguồn năng lượng tái tạo phù hợp với điều kiện địa phương và ứng dụng hệ thống lưu trữ năng lượng. Đồng thời, phát triển lưới điện truyền tải (500kV và 220kV), lưới điện phân phối 110kV; hiện đại hóa lưới điện trung, hạ áp và điện nông thôn. Việc tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng năng lượng theo hướng đồng bộ, nâng cao năng lực cung ứng đã góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định cho sản xuất và đời sống, đóng góp quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.