Bảo đảm hạ tầng, giúp người dân sớm an cư tại khu tái định cư sân bay Gia Bình

Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. (Ảnh minh họa: Thanh Thương/TTXVN)

Ngày 22/10, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương cùng đoàn công tác của Thành ủy Bắc Ninh kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng khu tái định cư tại xã Trung Chính, phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và việc mở rộng đường giao thông nông thôn.

Khu tái định cư có quy mô quy hoạch hơn 173 ha, hiện đang được tập trung triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng nhà ở cho người dân cùng các công trình công cộng, công trình tôn giáo theo quy hoạch.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm điều kiện tái định cư cho các hộ dân thuộc diện di dời, đồng thời góp phần tháo gỡ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai dự án trọng điểm.

Với quy mô lớn, việc xây dựng khu tái định cư đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương, đặc biệt trong quá trình hoàn thiện hạ tầng, tổ chức bàn giao đất và hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương yêu cầu các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ hệ thống đường giao thông, vỉa hè, cấp điện, cấp thoát nước và các công trình thiết yếu, tạo điều kiện để người dân sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, cấp ủy, chính quyền địa phương cần chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Đồng thời, linh hoạt áp dụng các giải pháp, chính sách phù hợp theo quy định, hỗ trợ các hộ gia đình hoàn thiện thủ tục, sớm nhận bàn giao đất và triển khai xây dựng nhà ở tại khu tái định cư - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh; đồng thời, yêu cầu gắn tiến độ triển khai dự án với việc bảo đảm điều kiện sống cho người dân, trong đó việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng thiết yếu phải được quan tâm, tạo thuận lợi để các hộ dân sớm an cư tại nơi ở mới.

Cùng ngày, Đoàn công tác kiểm tra thực tế việc mở rộng đường giao thông nông thôn tại các thôn Phú Thọ, Đông La, xã Trung Chính. Phó Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương ghi nhận những chuyển biến tích cực trong phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Từ những tuyến đường nhỏ hẹp, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ để mở rộng mặt đường, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, giao thương và từng bước hoàn thiện hạ tầng khu dân cư.

Thời gian qua, xã Trung Chính đã rà soát, xác định các tuyến đường cần nâng cấp, mở rộng, trong đó định hướng đường trục chính rộng từ 7 m trở lên, đường nhánh từ 4 m trở lên.

Với phương châm phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Đến nay, toàn xã có 250 hộ dân tự nguyện hiến gần 4.000 m² đất ở để mở rộng 5 tuyến đường trục chính tại các thôn./.