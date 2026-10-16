Bảo đảm hạ tầng cung ứng điện cho nhà đầu tư đến Đồng Nai

Khả năng cung ứng điện của địa phương cũng là vấn đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Đồng Nai và là một trong những yếu tố quan trọng để nhà đầu tư xem xét, quyết định chọn điểm dừng chân.

Đảm bảo chất lượng nguồn điện

Trong 9 tháng của năm 2026, Đồng Nai đạt được kết quả thu hút đầu tư ấn tượng với tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký tại các dự án trong và ngoài khu công nghiệp (KCN) là hơn 861 ngàn tỷ đồng, gấp 5,4 lần kế hoạch năm 2026. Tổng vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Đồng Nai đạt gần 2,4 tỷ USD, tương đương gần 80% kế hoạch năm.

Nhân viên Công ty Điện lực Đồng Nai kiểm tra kỹ thuật trước khi đóng điện máy biến áp thứ 3 tại trạm 110kV An Phước. Ảnh: Thế Kiệt

Với những lợi thế về vị trí, hạ tầng giao thông, đô thị và các KCN được quy hoạch, đầu tư đồng bộ, Đồng Nai vẫn đang là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, một trong những vấn đề nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi với lãnh đạo thành phố là khả năng cung ứng điện, bởi đây là tiền đề quan trọng phục vụ quá trình sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, quốc gia.

Chia sẻ về tình hình thu hút đầu tư tại Đồng Nai, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các KCN, khu kinh tế thành phố Phạm Việt Phương cho biết: Các nhà đầu tư cần một hệ sinh thái hoàn chỉnh với các yếu tố: đất sạch có thể bàn giao ngay, điện ổn định, nước sạch, xử lý nước thải, hạ tầng số, logistics, nhà xưởng đạt chuẩn, nguồn nhân lực kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Trong đó, hạ tầng điện đang trở thành yếu tố có tính quyết định đối với các dự án trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, sản xuất tự động hóa cao và các dự án chuyển đổi sang sử dụng điện. Những dự án này có nhu cầu phụ tải rất lớn và yêu cầu cao về độ ổn định, chất lượng điện cũng như nguồn điện xanh. Do đó, việc chuẩn bị nguồn và lưới điện cần được thực hiện đồng bộ ngay từ giai đoạn lựa chọn địa điểm đầu tư.

Theo ông Phạm Việt Phương, lợi thế cạnh tranh của Đồng Nai trong giai đoạn tới không thể chỉ dựa vào vị trí địa lý và quỹ đất như trước đây. Lợi thế đó phải được nâng lên thành năng lực cung cấp một hệ sinh thái đầu tư hoàn chỉnh như nêu ở trên; đồng thời cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống doanh nghiệp cung ứng trong nước và một môi trường quản lý đầu tư nhanh, minh bạch. Đây cũng là điều kiện để Đồng Nai thu hút được các dự án đầu tư FDI có công nghệ, chuỗi cung ứng và giá trị gia tăng thực sự ở lại với địa phương.

Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư

Đồng Nai hiện có gần 90 KCN được quy hoạch với tổng diện tích hơn 43 ngàn hécta. Thành phố được định hướng trở thành đô thị công nghiệp - dịch vụ hiện đại, trung tâm logistics và công nghệ cao của vùng Đông Nam Bộ và cả nước; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng xanh…; đồng thời phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống logistics vùng Đông Nam Bộ và các KCN thế hệ mới.

Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 21-7-2026 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 đã mở ra không gian phát triển mới cho thành phố. Nghị quyết xác định Đồng Nai là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, giữ vai trò đầu mối kết nối vùng, kết nối quốc tế, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo.

Trước nhu cầu phát triển mới, thời gian qua, Công ty Điện lực Đồng Nai (Điện lực Đồng Nai) luôn nỗ lực bảo đảm vận hành điện an toàn, liên tục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngành điện luôn bám sát tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết khẳng định việc bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai ĐỖ HỮU HOÀNG

Ông Đỗ Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Điện lực Đồng Nai cho biết: Điện lực Đồng Nai đang quản lý hàng chục ngàn km đường điện và trạm biến áp trên địa bàn thành phố. Nhằm bảo đảm an toàn và nhu cầu sử dụng điện cho hơn 1,2 triệu khách hàng, đặc biệt là đảm bảo nhu cầu sử dụng điện cho các nhà đầu tư khi đến Đồng Nai có thể an tâm về hệ thống cung cấp điện luôn an toàn, liên tục, chất lượng cao, Điện lực Đồng Nai xác định việc đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ điện là yếu tố then chốt để thu hút FDI tại Đồng Nai.

Thời gian tới, Điện lực Đồng Nai tiếp tục nâng cao độ tin cậy, xử lý điểm nghẽn, tồn tại trong hệ thống, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đúng khu vực, đúng điểm yêu cầu của phụ tải, gắn kết với quy hoạch phát triển của địa phương. Trước tốc độ phát triển nhanh, mạnh như Đồng Nai, Điện lực Đồng Nai tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản hệ thống điện; phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu; hệ thống điện phải vận hành an toàn và liên tục, đưa những công nghệ mới vào hệ thống quản lý, điều hành nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện hiện nay cũng như thời gian tới.