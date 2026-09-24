Bảo đảm GPMB xây dựng các CCN, đưa Nhà máy nhiệt điện Na Dương II vào hoạt động đúng hẹn

Các dự án đều vướng mắc mặt bằng

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, dự án CCN Na Dương 1 có quy mô khoảng 20 ha, tổng vốn đầu tư hơn 212 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đã được cấp giấy phép xây dựng và được cho thuê 8,5 ha đất; kiểm đếm được 39 trường hợp bị ảnh hưởng, phê duyệt phương án bồi thường khoảng 10,2 ha, chi trả khoảng 8,9 ha, đã di chuyển được 14/17 ngôi mộ.

Dự án còn khó khăn, vướng mắc chủ yếu do chưa có mặt bằng sạch liên tục, một số trường hợp còn phải hoàn thiện hồ sơ về nguồn gốc đất, hạ tầng giao thông kết nối ngoài hàng rào chưa được đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II. Ảnh: Thùy Linh.

Dự án CCN Na Dương 2 có quy mô khoảng 45,67 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 464,6 tỷ đồng; đã bàn giao, cho thuê khoảng 29,1 ha, đạt 63,72%, còn khoảng 16,6 ha chưa bàn giao; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 29,6 ha với tổng kinh phí 45,5 tỷ đồng, đã di chuyển 56/61 ngôi mộ.

Dự án khởi công ngày 15/6/2026 nhưng giá trị xây dựng mới đạt khoảng 3%, giải ngân khoảng 49 tỷ đồng. Hiện nay, khó khăn lớn nhất là khối lượng giải phóng mặt bằng còn lớn khoảng 16,6 ha, còn các trường hợp phải xác minh nguồn gốc, ranh giới, hồ sơ địa chính, khu vực đất Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình mới phát quang khoảng 70-75%.

Dự án CCN Na Dương 3 có quy mô khoảng 50 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 497,3 tỷ đồng. Từ tháng 8/2026 đã khởi công, huy động máy móc, thiết bị và triển khai một số hạng mục; giá trị thực hiện khoảng 49,37 tỷ đồng. Về công tác giải phóng mặt bằng, đã ban hành quyết định thu hồi đất 11ha, tổng kinh phí phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt là 32,2 tỷ đồng; đã chi trả hơn 5 tỷ đồng, tương ứng khoảng 11,9 ha, di chuyển được 13/14 ngôi mộ. Dự án còn khó khăn chủ yếu về giải phóng mặt bằng, các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế và hạ tầng ngoài hàng rào còn phải tiếp tục hoàn thiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra thực tế Dự án CCN Na Dương 1. Ảnh: Thùy Linh.

Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II, hiện nay nhà thầu tập trung lực lượng nhân công trên công trường khẩn trương thi công các hạng mục. Khối lượng thực hiện phần xây dựng đạt trên 83%, nhiều hạng mục chính như ống khói, lò hơi, tháp làm mát… đã hoàn thành, các hạng mục còn lại đang được đẩy nhanh thi công đồng bộ; phần lắp đặt thiết bị đạt trên 75%. Giá trị thực hiện ước đạt khoảng 66,7% tổng mức đầu tư, giải ngân đạt 57%. Dự kiến đốt lò lần đầu trong tháng 11/2026 và hòa đồng bộ phát điện vào tháng 12/2026.

Đưa dự án về đích đúng hạn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học yêu cầu xã Na Dương huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án CCN Na Dương 1, 2, 3.

Thực hiện quy trình thu hồi đất theo đúng quy định, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, trường hợp đã thực hiện đầy đủ cơ chế, chính sách, quy định pháp luật mà người dân cố tình không bàn giao mặt bằng thì tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư cần tăng cường huy động nhân công, máy móc triển khai thi công ngay trên phần mặt bằng được bàn giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra thực tế Dự án CCN Na Dương 3. Ảnh: Thùy Linh.

Đối với dự án CCN Na Dương 2, có khối lượng giải phóng mặt bằng còn lại lớn, nhiều trường hợp có tính chất phức tạp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu xã Na Dương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất phân loại cụ thể từng nhóm, từng trường hợp để có biện pháp và thời gian xử lý phù hợp. Nhà đầu tư phải tăng cường thi công trên phần mặt bằng đã có, không để việc chưa có toàn bộ mặt bằng làm hạn chế thi công trên diện tích đủ điều kiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị các sở, ngành tiếp tục phối hợp, hướng dẫn địa phương và chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, kịp thời tháo gỡ, xử lý các điểm nghẽn, đồng thời báo cáo UBND tỉnh đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để được xem xét, xử lý kịp thời.

Liên quan đến Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công linh hoạt, ưu tiên hoàn thiện các hạng mục then chốt phục vụ chạy thử, đặc biệt là hệ thống điện, điều khiển và các hạng mục phụ trợ.

Các đơn vị cần tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm cung ứng vật tư, thiết bị, siết chặt công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và môi trường, mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện đồng bộ các hệ thống và phát điện theo đúng kế hoạch trong năm 2026.