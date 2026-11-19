Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ đã triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Oóc Om Bóc- Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026. Thượng tá Võ Thanh Toàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ dự và chỉ đạo buổi triển khai.

Quang cảnh buổi triển khai phương án.

Lễ hội diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc như chương trình khai mạc, Giải đua ghe Ngo, trình diễn thả đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu, Lễ Cúng Trăng, Hội chợ Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP TP Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2026.

Theo Trung tá Trần Thanh Hà, Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên, đơn vị huy động 100% quân số, bố trí 30 chốt tại các nút giao trọng điểm để phân luồng, điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc tại khu vực tổ chức các hoạt động lễ hội.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường dẫn vào khu vực diễn ra sự kiện, chủ động phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Thượng tá Võ Thanh Toàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại buổi triển khai phương án.

Đối với chương trình khai mạc diễn ra tối 21/11 tại Công viên 30/4, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các nút giao dẫn vào khu vực tổ chức, hướng dẫn phương tiện lưu thông, dừng, đỗ đúng quy định. Công tác điều tiết tập trung vào thời điểm trước và sau chương trình, khi lưu lượng người và phương tiện dự kiến tăng cao.

Điểm nhấn của lễ hội là Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11 trên sông Maspéro. Theo Ban Tổ chức, giải năm nay có 84 đội ghe Ngo đăng ký tranh tài, gồm 67 đội nam và 17 đội nữ, là số lượng đội tham gia cao nhất từ trước đến nay.

Dự báo lượng người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ đông, Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên phối hợp với Công an địa phương bố trí lực lượng tại các nút giao dẫn vào khán đài, những vị trí có đông người qua lại để hướng dẫn phương tiện di chuyển phù hợp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Hội chợ xúc tiến thương mại.

Các tổ công tác sẽ kịp thời xử lý tình trạng dừng, đỗ xe gây cản trở giao thông; chủ động phân luồng, giải tỏa khi xảy ra ùn ứ hoặc va chạm, bảo đảm lối lưu thông cho các phương tiện làm nhiệm vụ.

Tại khu vực hội chợ, Lễ Cúng Trăng và các địa điểm tổ chức hoạt động khác, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các lối ra vào, nút giao lân cận để hướng dẫn phương tiện, điều tiết giao thông khi lượng người tham gia tăng cao.

Song song với công tác phân luồng, Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định và dừng, đỗ sai quy định.

Đơn vị cũng phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên tham gia ý kiến cho phương án.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi triển khai, Thượng tá Võ Thanh Toàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ yêu cầu Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên chủ động phối hợp với Công an địa phương và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện phương án phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa điểm.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong và ứng xử đúng mực khi hướng dẫn người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Trần Thanh Hà, Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên khuyến cáo người dân khi tham gia lễ hội cần chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, đi đúng tốc độ, dừng, đỗ phương tiện đúng quy định và tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Với phương án được triển khai đồng bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ quyết tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tham gia Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2026 an toàn, thuận lợi.