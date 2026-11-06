Bảo đảm giao thông khi thi công đường bộ đang khai thác

Nhà thầu thi công dự án quốc lộ 14D đang sửa chữa đoạn hư hỏng, bảo đảm giao thông qua xã Nam Giang. Ảnh: CÔNG TÚ

Giải pháp bảo đảm lưu thông quốc lộ 14D

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D đã khởi công xây dựng vào ngày 26/6/2026. Từ đó cho đến nay, nhà thầu chủ yếu thực hiện công tác bảo đảm giao thông, sửa lớp móng mặt đường đã bị bào mòn đến nền đất nên chi chít ổ gà.

Đại tá Vũ Đức Dũng, Giám đốc Ban điều hành thi công dự án Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (thành viên liên danh nhà thầu xây lắp) chia sẻ, đơn vị đổ đá, đất cấp phối vừa san gạt, lu lèn chỗ xuống cấp, sụt lún để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân đi lại. Song gần như lập tức, xe tải nặng và nhất là xe chở quặng chạy qua làm hỏng lại ngay.

Ông Trần Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, từ tháng 7/2023, tuyến này xuất hiện rất nhiều xe container qua lại, trong đó nhiều nhất là xe chở quặng (xe trên 5 trục, tổng trọng lượng khoảng 48 tấn) từ Lào đi về Việt Nam, khoảng 250 xe/ngày đêm. Năm 2024, lưu lượng xe tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao, khoảng 757 xe ô tô/ngày đêm (xe chở quặng chiếm khoảng 500 xe/ngày đêm).

Hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, quốc lộ 14D lại có nhiều vị trí đường hẹp, cua gấp, xe chở quặng bị lầy làm tắc đường thường xuyên thời gian qua, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Ngành chức năng từng phải thành lập Tổ phản ứng nhanh để cùng địa phương, lực lượng công an phân luồng, cứu hộ phương tiện để thông xe.

Khi dự án triển khai, công tác bảo đảm giao thông càng được đặt lên hàng đầu. Nhưng thực tế thi công cho thấy, một số vị trí làm đường tạm quanh co nên xe chở quặng đi lại càng khó khăn, nguy cơ gây ách tắc giao thông rất cao, do vậy chỉ bảo đảm giao thông cho xe có chiều dài ngắn đi lại (xe 3 trục).

Theo các quy định hiện hành, ngành chức năng tạm thời cấm ô tô tải từ 4 trục trở lên (do thân xe quá dài) đi lại từ ngày 10/10/2026 đến khi dự án hoàn thành và thông xe quốc lộ 14D (trừ các xe ưu tiên).

Theo các nhà chuyên môn, nếu không cấm xe tải trọng lớn, sản lượng nhà thầu làm ra sẽ bị hư hỏng ngay, gây thất thoát lớn kinh phí Nhà nước; việc phân luồng, bảo đảm an toàn cho người dân càng thêm nan giải trong mùa mưa bão...

Công trường thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B. Ảnh: TRUNG VÕ

An toàn là trên hết

Địa bàn Đà Nẵng đang thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng nhiều trục đường huyết mạch. Điển hình như cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B (đoạn Bà Nà - Hòa Tiến), quốc lộ 40B (thuộc Dự án liên kết vùng miền Trung, đoạn qua các xã thuộc huyện Bắc Trà My cũ), quốc lộ 14E (đoạn Thăng Bình - Khâm Đức), mở rộng thêm phần đường bên trái tuyến ĐT619 (thuộc đường Võ Chí Công, đoạn Quảng Phú - Núi Thành) theo quy hoạch.

Các trục đường nêu trên đều đang khai thác, nên khi tiến hành thi công phải tuân thủ quy định về phương án phân luồng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Trên công trường Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, khu vực thi công hạng mục cầu vượt đường sắt (xã Thăng Bình) xảy ra tình trạng ùn tắc liên quan đến nhiều yếu tố. Khi làm cầu vượt đường sắt, làn đường bị thu hẹp ở chính giữa, việc phân luồng lưu thông tạm thời sẽ qua vị trí thi công đường gom 2 bên.

Tuy nhiên, ách tắc giải phóng mặt bằng kéo dài khiến mặt bằng để làm nền đường gom không đủ rộng cho ô tô khách, xe tải nặng qua lại thông suốt. Việc cảnh giới, phân luồng của nhà thầu có lúc chưa hợp lý. Mặt bằng nay hết vướng, nhà thầu đã hoàn thiện cầu vượt và phân luồng cho xe cộ qua lại, hiện đang thi công đường gom.

Quốc lộ 14B nằm trên Hành lang kinh tế Đông - Tây 2, vì vậy lưu lượng phương tiện hỗn hợp đi lại đông đúc, đặc biệt là xe tải nặng. Thế nên, câu chuyện người dân quan tâm nhất với Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B (Bà Nà - Hòa Tiến) là bảo đảm giao thông trong quá trình thi công.

Tuy nhiên, đơn vị thi công đoạn qua xã Hòa Tiến cào bóc sâu xuống lề đường nhiều đoạn, nhưng để lâu không đắp đất quy chuẩn hoàn trả, nếu xảy ra tình huống bất ngờ thì người tham gia giao thông dễ bị rơi xuống “ao nhân tạo”. Việc cử người cảnh giới, rào chắn còn chưa nghiêm túc.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo phải hoàn thành Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B trước Tết Nguyên đán 2027. Sở Xây dựng (chủ đầu tư) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm xử lý các vướng mắc, giám sát và chỉ đạo nhà thầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch thi công, công tác bảo đảm giao thông.

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Thành Hưng yêu cầu các đơn vị không được tiếp tục lấy lý do vướng mắc mặt bằng để biện minh cho việc thi công chậm, khi thực tế nhiều vị trí đã bàn giao mặt bằng sạch nhưng nhà thầu không tập trung thiết bị, nhân lực để thi công dứt điểm.