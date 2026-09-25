Ngày 24/9, Văn phòng Chính phủ phát đi văn bản số 497/TB-VPCP, thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình, dự án trọng điểm lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương là cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 7/2026 về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương tập trung triển khai các giải pháp rất cụ thể, đồng bộ, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Kiên quyết không được lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ theo kế hoạch khi không có lý do khách quan chính đáng (trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, cơ quan quản lý cần làm rõ trách nhiệm và có giải pháp xử lý).

Bảo đảm giải ngân 100% vốn, kiên quyết không lùi tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. ﻿Ảnh minh họa - CP

Về nhiệm vụ, giải pháp đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, Thủ tướng chỉ đạo như sau:

Về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, xác định cụ thể nhu cầu, khả năng giải ngân của dự án; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền phương án điều hoà, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

Các địa phương nơi dự án đi qua tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phục vụ thi công dự án.

Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, xây dựng, công bố hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật (nếu có) về đường sắt tốc độ cao; lựa chọn tổ hợp nhà thầu tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và thuê đơn vị, tổ chức đủ năng lực để thẩm tra công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Đối với Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao hoàn thành đàm phán để ký Hiệp định xây dựng cầu chung qua biên giới trong năm 2026, đồng thời hoàn thiện các thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo chủ trương điều chỉnh đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 40/2026/QH16 ngày 24/8/2026 đáp ứng tiến độ yêu cầu tại Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 22/9/2026 của Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, xác định cụ thể nhu cầu, khả năng giải ngân của dự án, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền phương án điều hoà, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

Đối với 2 tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội (Trần Hưng Đạo - Thượng Đình và Nam Thăng Long - Nội Bài): Theo quy định Luật Thủ đô, thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện các dự án là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Bộ Xây dựng phối hợp với thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư theo yêu cầu, kịp thời xử lý theo thẩm quyền những vướng mắc theo quy định; lưu ý phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để đồng bộ, thống nhất, kết nối liên thông toàn bộ hệ thống.

Đối với Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 422/TB-VPCP ngày 12/8/2026 của Văn phòng Chính phủ về rà soát, đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các tuyến cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Đối với các dự án đang thực hiện đầu tư, Thủ tướng yêu cầu:

Dự án thành phần 2.2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (xây dựng đường song hành đoạn qua tỉnh Hưng Yên): Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các chủ đầu tư DATP 2.2 và DATP 3 tăng cường phối hợp nhằm tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng thi công; đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đã bố trí cho dự án.

Dự án thành phần 6 - bồi thường, hỗ trợ tái định cư đoạn qua Bình Dương (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) thuộc Dự án Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; rà soát, chủ động điều hoà, điều chỉnh kế hoạch vốn đã bố trí giữa các dự án thành phần, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao của dự án.