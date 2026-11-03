Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 3/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 4 dự án: Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực nhằm thể chế hóa chủ trương mới về an ninh năng lượng; tháo gỡ điểm nghẽn về quy hoạch, đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, giá và thị trường điện nhằm khai thông điểm nghẽn thể chế đang ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển nguồn điện, lưới điện và bảo đảm an ninh cung cấp điện; bảo đảm giá điện hợp lý, công khai, minh bạch; phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đồng bộ hệ thống pháp luật.

Nội dung sửa đổi, bổ sung trọng tâm gồm: Vấn đề chung (khoản 1 đến khoản 4 Điều 1); quy hoạch và đầu tư xây dựng dự án điện lực (khoản 5 đến khoản 10 Điều 1); năng lượng tái tạo, năng lượng mới (khoản 11 đến khoản 14 Điều 1); Giấy phép hoạt động điện lực (khoản 15 đến khoản 17 Điều 1); thị trường điện, mua bán điện, vận hành hệ thống điện (khoản 18 đến khoản 23 Điều 1); giá điện, giá dịch vụ về điện (khoản 24 đến khoản 26 Điều 1); thủ tục hành chính, phân cấp…

Mục đích ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện thể chế sở hữu trí tuệ, đổi mới tổ chức bộ máy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh. Đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ; kiện toàn mô hình quản lý nhà nước theo hướng tập trung, thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về xác lập quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có quyền đối với giống cây trồng.

Dự thảo Luật vẫn kế thừa phạm vi điều chỉnh như Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, cụ thể là Luật quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Về nội dung bổ sung mới, dự thảo Luật bổ sung quy định về: việc bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có thể yêu cầu thay đổi thông tin về chủ văn bằng bảo hộ hoặc thông tin về danh mục hàng hóa, dịch vụ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do chuyển nhượng quyền sở hữu; việc bên nhận chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng có thể yêu cầu thay đổi thông tin về chủ bằng bảo hộ do chuyển nhượng quyền sở hữu theo thủ tục sửa đổi.