Bảo đảm đủ nguồn đá cho các công trình APEC 2027

Phối cảnh cụm dự án phục vụ APEC 2027 đang được Sun Group triển khai tại Phú Quốc. Ảnh: Bnews phát

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các nhà đầu tư, chủ đầu tư xác định cụ thể nhu cầu đá của từng dự án. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh phương án bố trí nguồn vật liệu, bảo đảm cung ứng kịp thời cho các công trình phục vụ APEC 2027.

Lãnh đạo tỉnh đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ những vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ, nhất là giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và tổ chức thi công. Các dự án phải bám sát kế hoạch, với mốc hoàn thành dự án cuối cùng là ngày 31/5/2027.

Tại Phú Quốc, Sun Group và các đơn vị thành viên đang tham gia nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tham gia các dự án như Khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất Đỏ, Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán, đường tỉnh 975 và Đại lộ APEC.

Theo rà soát của tỉnh, các dự án do Sun Group làm nhà đầu tư cơ bản đang bám tiến độ, song khối lượng triển khai lớn khiến yêu cầu về mặt bằng, vật liệu và các nguồn lực phục vụ thi công cần được chủ động từ sớm.

Việc bảo đảm nguồn đá được xem là một trong những điều kiện để duy trì tiến độ xây dựng các công trình, dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.