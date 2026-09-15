Bảo đảm đủ điều kiện thu phí cao tốc Bắc - Nam từ Cần Thơ đến Cà Mau

Trước đó Cục Đường bộ đã có văn bản chỉ đạo thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 15/9.

Hoàn thiện các hạng mục để bảo đảm đủ điều kiện thu phí cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau theo quy định. Ảnh: TL.

Hiện các dự án thành phần đang hoàn thiện việc khắc phục các vị trí lún đường đầu cầu, đường đầu cống ngang, bảo đảm phương tiện lưu thông êm thuận.

Hệ thống thiết bị thu phí tại trạm thu phí nút giao IC.2, IC.5 và IC.12 đang được hoàn thiện để thực hiện chạy thử trên môi trường thử nghiệm.

Bên cạnh đó các nút giao trên tuyến gồm IC.3, IC.4, IC.6, IC.8, IC.9, IC.10 đang tiếp tục thi công để đưa vào khai thác.

Trong thời gian chờ hoàn thiện để bảo đảm đủ điều kiện thu phí theo quy định, Cục Đường bộ chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 2 dự án.

Đồng thời đề nghị Ban quản lý dự án Mỹ Thuận tập trung hoàn thiện các nội dung nêu trên để sớm đưa các dự án vào thu phí theo quy định.