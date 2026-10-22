Bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài Khu nhà ở xã hội cao tầng Vân Cơ

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cho ý kiến chỉ đạo đối với Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Vân Cơ.

Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Vân Cơ do Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel đề xuất đầu tư, có diện tích sử dụng đất khoảng 4.347,6m2, tổng vốn đầu tư dự kiến 394,320 tỷ đồng.

Dự án gồm 1 tòa nhà ở xã hội cao 15 tầng, 2 tầng hầm và 1 tầng tum, với khoảng 269 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 968 người. Ngoài ra, dự án còn đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và công trình nhà để xe thông minh ngoài trời.

Tiến độ thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2028. Vị trí thực hiện thuộc phường Nông Trang, trên khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ quản lý, được tiếp nhận từ trụ sở làm việc cũ của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Sở Xây dựng đã tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan về quy hoạch, đất đai, năng lực tài chính của nhà đầu tư, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và các điều kiện thực hiện dự án. Qua thẩm định, Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel được đánh giá đáp ứng các điều kiện giao chủ đầu tư theo quy định.

Việc triển khai dự án nhằm bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel làm chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Vân Cơ.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai dự án bảo đảm đúng quy định. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất phương án xử lý tài sản trên đất theo quy định. Sở Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia tại hội nghị, rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án và báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ cần đánh giá, mô tả rõ hiện trạng hệ thống giao thông kết nối dự án với khu vực xung quanh; nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông nếu cần thiết, bảo đảm khả năng kết nối và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời, tính toán kỹ phương án cấp điện, cấp nước, thoát nước, bảo đảm sự đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật của dự án với hạ tầng hiện có trong khu vực, đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài khi dự án đi vào hoạt động.