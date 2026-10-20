Bảo đảm đồng bộ các quy định, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên và Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh thảo luận tại tổ. Ảnh: Đắc Trường

Thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các ý kiến cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi luật, đồng thời đề nghị hoàn thiện quy định về thẩm quyền ký kết, phân cấp, thủ tục thực hiện và cơ chế quản lý, giám sát, bảo đảm phù hợp yêu cầu hội nhập quốc tế và thực tiễn triển khai.

Các đại biểu cho rằng, việc mở rộng chủ thể được ký kết thỏa thuận quốc tế, nhất là UBND cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, cần quy định rõ tiêu chí, phạm vi và giới hạn thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực thực hiện; đồng thời gắn phân cấp, phân quyền với trách nhiệm kiểm tra, giám sát, không làm phát sinh cam kết vượt quá khả năng hoặc ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia.

Các đại biểu tham dự thảo luận tổ. Ảnh: Đắc Trường

Các đại biểu tham dự thảo luận tổ. Ảnh: Đắc Trường

Bên cạnh đó, dự thảo luật cần rà soát, bảo đảm tính thống nhất giữa các điều khoản; làm rõ giá trị pháp lý, cơ chế xác thực chữ ký điện tử và văn bản điện tử trong ký kết thỏa thuận quốc tế. Các quy định về chấm dứt, rút khỏi hoặc tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận cũng cần xác định rõ căn cứ, điều kiện và hệ quả pháp lý, tránh cách hiểu, áp dụng không thống nhất.

Đối với thủ tục rút gọn, cần thiết kế theo hướng thực chất, giảm thời gian và hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát rủi ro, trách nhiệm pháp lý. Đồng thời, cần chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân chịu tác động khi thỏa thuận bị chấm dứt hoặc tạm đình chỉ; bổ sung quy định về nguồn kinh phí phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

ĐBQH Lê Tấn Tới (Tây Ninh) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

ĐBQH Nguyễn Hữu Nghĩa (Hưng Yên) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

ĐBQH Đoàn Thị Thanh Mai (Hưng Yên) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

ĐBQH Phan Thị Mỹ Dung (Tây Ninh) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

ĐBQH Đỗ Hoàng Việt (Tây Ninh) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tổ. Ảnh: Đắc Trường

Các đại biểu cũng đề nghị xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin an toàn, chính xác và kịp thời, phục vụ theo dõi quá trình ký kết, thực hiện và hậu kiểm. Các đại biểu nhấn mạnh, việc hoàn thiện dự thảo luật cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu chủ động, linh hoạt trong hợp tác quốc tế với kiểm soát chặt chẽ thẩm quyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ lợi ích quốc gia.