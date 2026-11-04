Bảo đảm điều kiện thi công kéo dài đường băng sân bay Vinh từ tháng 2/2027

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Dự án do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng. Công trình gồm hạng mục kéo dài đường cất hạ cánh thêm 600 m, nâng tổng chiều dài đường băng từ 2.400 m lên 3.000 m và xây dựng các đường lăn chờ.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Phó Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tiến độ GPMB tại khu vực dự án. Ảnh: Thành Duy

Sau khi hoàn thành, sân bay Vinh sẽ đáp ứng tiêu chuẩn khai thác tàu bay Code E theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), mở rộng khả năng khai thác các đường bay quốc tế, nâng cao năng lực vận hành và đáp ứng nhu cầu phát triển của cảng hàng không.

Về công tác giải phóng mặt bằng, hai phường Vinh Hưng, Vinh Phú đã bàn giao mốc mặt bằng cho ACV. Tại xã Nghi Lộc, diện tích đã bàn giao đạt 11,11/12,1 ha.

Đồng chí Nguyễn Bá Điệp - Chủ tịch UBND xã Nghi Lộc báo cáo công tác GPMB dự án trên địa bàn. Ảnh: Thành Duy

Theo kế hoạch của ACV, các thủ tục chuẩn bị đầu tư, tập kết vật tư, thiết bị dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026 và tháng 1/2027. Công trình sẽ được triển khai thi công từ tháng 2/2027.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu xã Nghi Lộc hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại trong phạm vi dự án trước ngày 30/11/2026. Riêng phần diện tích mặt bằng để hoàn trả Đài K1 phải hoàn thành trước ngày 30/12/2026.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Các sở, ngành liên quan tham mưu văn bản, đồng thời đăng ký làm việc với Quân chủng Phòng không, không quân và Sư đoàn 371 để đề nghị hoàn thiện hồ sơ, thiết kế và tổ chức thi công các công trình hoàn trả đối với Đài K1, K5. Mục tiêu là sớm hoàn thành các công trình này, bàn giao mặt bằng hiện hữu cho ACV triển khai dự án theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp rà soát hồ sơ, giải quyết các thủ tục đất đai đối với những chủ thể liên quan.

Đối với ACV, đồng chí Hoàng Phú Hiền đề nghị khẩn trương hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu, đặt mua thiết bị, bảo đảm triển khai thi công đồng loạt vào đầu tháng 2/2027, hoàn thành trong quý II/2027. ACV cũng cần rà soát nhu cầu vật liệu xây dựng để tỉnh giao Sở Công Thương chủ động phương án phục vụ công trình.

Liên quan đến nâng cao chất lượng dịch vụ tại sân bay Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ACV sớm đầu tư hệ thống cầu ống lồng, tạo thuận lợi cho hành khách.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, ACV rà soát tổng thể quy hoạch Sân bay Vinh đã điều chỉnh, nghiên cứu phương án kết nối hạ tầng và các hạng mục đầu tư trong giai đoạn tiếp theo. Những nội dung cần điều chỉnh phải sớm được đề xuất để tỉnh chủ động chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu cũng thảo luận phương án di dời công trình quốc phòng nhằm triển khai đầu tư hoàn chỉnh đường lăn song song với đường cất hạ cánh hiện hữu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành phối hợp với ACV và đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án bố trí Đài K6 khi xây dựng đường lăn song song, làm cơ sở tham mưu tỉnh làm việc với Sư đoàn 371 và Quân chủng Phòng không, không quân.