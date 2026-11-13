Bảo đảm điều kiện khởi công Dự án cao tốc Bắc Kạn – Cao Bằng ngày 19-12

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc, Dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên có chiều dài khoảng 60,66km.

Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án thành phần 1 là 2.633,98 tỷ đồng, tăng khoảng 1.452,93 tỷ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư được duyệt tại nghị quyết chủ trương đầu tư.

Ban Quản lý dự án kiến nghị UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với tỉnh Cao Bằng xác định nguồn vốn còn thiếu; thống nhất phương án phân chia trách nhiệm đầu tư các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các bãi đổ thải.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh nghe báo cáo công tác chuẩn bị khởi công Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Đơn vị cũng đề nghị rà soát, điều chỉnh cục bộ hướng tuyến tại các khu vực đông dân cư, tập trung nhiều nhà ở kiên cố thuộc phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân và xã Cẩm Giàng nhằm giảm phạm vi ảnh hưởng đến người dân, tiết kiệm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời sớm xác định những đoạn tuyến đã ổn định để triển khai trích đo địa chính, thông báo thu hồi đất, kiểm đếm và chuẩn bị mặt bằng.

Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các sở, ngành, Ban Quản lý dự án và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, khẩn trương rà soát, thống nhất phương án hướng tuyến.

Bình đồ tuyến Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên.

Việc lựa chọn hướng tuyến phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, hiệu quả đầu tư, đồng thời hạn chế tối đa đi qua khu dân cư, ảnh hưởng đến nhà ở và đời sống người dân; đồng thời giảm khối lượng giải phóng mặt bằng, tiết kiệm chi phí đầu tư.

Trên cơ sở hướng tuyến thống nhất, các đơn vị phải nhanh chóng xác định phạm vi, khối lượng thu hồi đất, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh cần chủ động giải quyết, những vấn đề liên quan đến hai địa phương phải khẩn trương phối hợp thống nhất, không để kéo dài làm ảnh hưởng tiến độ chung.

Các đơn vị tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm khởi công Dự án vào ngày 19-12 theo kế hoạch.

Dự án cao tốc Bắc Kạn – Cao Bằng có tổng chiều dài khoảng 82,5km, tổng mức đầu tư dự kiến 29.300 tỷ đồng, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên dài khoảng 60,66km. Đây là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới kết nối vùng Trung du và miền núi phía Bắc, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực.