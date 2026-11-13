Bảo đảm điều kiện dạy học sau sắp xếp mạng lưới trường học tại xã Phú Xuyên

Trước khi làm việc với UBND xã, đoàn đã khảo sát trực tiếp cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học tại Trường Tiểu học Phú Xuyên.

Theo báo cáo của UBND xã Phú Xuyên, năm học 2026 - 2027, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, mạng lưới trường học trên địa bàn đã được tổ chức lại từ 21 trường xuống còn 9 trường. Việc sắp xếp góp phần giảm đầu mối quản lý, thống nhất công tác điều hành, sử dụng đội ngũ. Các trường vẫn duy trì hoạt động tại các điểm trường hiện có, không để gián đoạn việc học tập của học sinh.

Bên cạnh việc duy trì nền nếp dạy học, UBND xã Phú Xuyên triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như rà soát nhu cầu, kiểm kê nguồn sách để thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa. Trong năm học 2026 - 2027, toàn bộ 100% học sinh có đủ sách sử dụng.

Đoàn khảo sát tại Trường Tiểu học Phú Xuyên. Ảnh: Hà Trọng

UBND xã chỉ đạo các trường thực hiện quy định về an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra đơn vị cung cấp suất ăn, quy trình giao nhận, chất lượng, định lượng và giá trị dinh dưỡng. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn cũng được yêu cầu rà soát chặt chẽ đối tượng, số ngày ăn thực tế và kinh phí...

Tuy nhiên, sau sắp xếp, một số trường phải quản lý nhiều phân hiệu ở các địa bàn khác nhau làm tăng áp lực trong điều hành, bố trí giáo viên và quản lý cơ sở vật chất.

Cùng với đó là tình trạng thiếu định mức biên chế giáo viên, hiện xã có 636 giáo viên trong biên chế trên tổng định mức được giao là 663,4 giáo viên. Đáng chú ý, cấp tiểu học có định mức giáo viên cao hơn nhưng vẫn thiếu cục bộ ở các môn Giáo dục thể chất, Tiếng Anh và giáo viên văn hóa; cấp THCS thiếu giáo viên theo định mức, tập trung ở các môn Tiếng Anh, Công nghệ, Địa lý, Lịch sử, Khoa học tự nhiên và Tin học.

Về cơ sở vật chất, toàn xã có 445 phòng phục vụ hoạt động giáo dục nhưng điều kiện giữa các trường, điểm trường chưa đồng đều; một số nơi còn thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng, thiết bị dạy học tối thiểu và công trình phụ trợ. Nhiều dự án xây dựng, cải tạo trường học đang triển khai nhưng tiến độ và nguồn vốn bố trí chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu.

Xã Phú Xuyên đang triển khai một số dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường tiểu học và THCS để khắc phục tình trạng thiếu phòng học, phòng chức năng. Ảnh: Hà Trọng

Những khó khăn này cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Cấp THCS mới có 50,1% học sinh được học 2 buổi/ngày. Vẫn còn gần 3.400 học sinh tại 2 trường chưa được tổ chức học 2 buổi/ngày.

Để khắc phục tình trạng thiếu phòng học, phòng chức năng và thiết bị dạy học, xã Phú Xuyên đang triển khai một số dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường tiểu học và THCS. Ngoài ra, xã còn bố trí kinh phí sửa chữa, mua sắm thiết bị trường học và trang bị phòng học STEM/STAM, góp phần đáp ứng yêu cầu dạy và học. Tuy nhiên, tiến độ giữa các dự án chưa đồng đều, một số công trình có tổng mức đầu tư lớn nhưng kế hoạch vốn bố trí năm 2026 còn thấp so với nhu cầu.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát với UBND xã Phú Xuyên. Ảnh: Hà Trọng

Xã Phú Xuyên kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí đầu tư, cải tạo, nâng cấp trường học; ưu tiên các công trình xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn, những trường còn thiếu phòng học, phòng chức năng và thiết bị dạy học. Đồng thời, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn rà soát cơ cấu đội ngũ, nhu cầu tuyển dụng, bố trí giáo viên; hướng dẫn kiểm định chất lượng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia sau sắp xếp.

UBND xã cũng đề nghị các sở, ngành thành phố phối hợp tháo gỡ vướng mắc về nhân sự, tài chính, thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ và giải ngân các dự án trường học, bảo đảm điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Thành viên Đoàn giám sát trao đổi một số nội dung đề nghị xã Phú Xuyên làm rõ. Ảnh: Hà Trọng

Sau khi khảo sát thực tế và nghe xã báo cáo, thành viên đoàn giám sát ghi nhận những kết quả của xã Phú Xuyên đạt được trong việc sớm ổn định tổ chức sau sắp xếp và duy trì việc dạy, học; đồng thời đề nghị xã làm rõ một số nội dung: Đánh giá tác động của việc sắp xếp trường lớp đến sĩ số, chất lượng dạy học; làm rõ phương án bố trí cán bộ quản lý và giải quyết chế độ sau sắp xếp; làm rõ căn cứ, mức thu đối với các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; nguyên nhân tỷ lệ học sinh ăn bán trú còn thấp...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Hương đề nghị UBND xã Phú Xuyên tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, hoàn thiện bàn giao hồ sơ, tài sản; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, phân hiệu, điểm trường sau sắp xếp.

Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Hương, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Trọng

Đồng thời, xã cần rà soát, xây dựng phương án khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo cơ cấu môn học; đẩy mạnh tuyển dụng, bố trí giáo viên, ưu tiên đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học; xây dựng lộ trình mở rộng dạy học hai buổi/ngày ở cấp THCS, duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia. Tăng cường kiểm tra công tác bán trú, các khoản thu, chất lượng bữa ăn và an toàn trường học; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI...

Trưởng đoàn giám sát đề nghị xã Phú Xuyên tiếp thu ý kiến đoàn giám sát, bổ sung báo cáo và phụ lục, làm rõ những khó khăn, kiến nghị vượt thẩm quyền - nhất là về đội ngũ, cơ sở vật chất, trường chuẩn quốc gia và dạy học hai buổi/ngày.

Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đoàn giám sát cũng đề nghị các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợđịa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý giáo dục theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; rà soát nhu cầu giáo viên, hướng dẫn bố trí và công nhận trường chuẩn quốc gia sau sắp xếp; phối hợp rà soát nhu cầu đầu tư trường học, tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, quản lý tài sản công và bố trí nguồn lực cho giáo dục.