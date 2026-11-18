Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: H.Tr

Dự kiến, cuộc diễn tập diễn ra trong 1 buổi, bắt đầu từ 8 giờ ngày 4/12/2026, tại sân Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh (đường Trần Phú, phường Đồng Hới). Công tác luyện tập và tổng duyệt được tổ chức trước ngày 4/12/2026.

Theo báo cáo của Sở KH-CN-cơ quan thường trực Ban Tổ chức diễn tập, đến nay, công tác tham mưu ban hành văn bản phục vụ diễn tập được triển khai chủ động, kịp thời, cơ bản bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập - Ảnh: H.Tr

Về công tác tham mưu xây dựng kịch bản diễn tập, Sở KH-CN đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố xây dựng dự thảo kịch bản với tình huống giả định “Ứng phó sự cố mất nguồn phóng xạ kín tại cơ sở bức xạ, nguồn phóng xạ kín bị phá vỡ gây rò rỉ phóng xạ”.

Nội dung kịch bản diễn tập bao gồm các hoạt động: Tiếp nhận, xử lý thông tin; bảo vệ hiện trường; chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và cấp cứu người bị nạn; đo đạc bức xạ; tìm kiếm, thu hồi nguồn phóng xạ; tẩy xạ và thu gom chất thải phóng xạ.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham gia ý kiến - Ảnh: H.Tr

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham gia ý kiến - Ảnh: H.Tr

Về công tác tham mưu chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và hậu cần phục vụ diễn tập, Sở KH-CN đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Công an phường Đồng Hới và các đơn vị liên quan rà soát nhân sự theo kịch bản, chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ diễn tập.

Trên cơ sở đăng ký của các đơn vị, Sở KH-CN đã tổng hợp danh sách lực lượng, phương tiện và trang thiết bị huy động phục vụ diễn tập; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc sở triển khai công tác chuẩn bị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp - Ảnh: H.Tr

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở KH-CN căn cứ kế hoạch phân công, tiếp thu và tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp với đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện kịch bản và chuẩn bị các phương án cần thiết. Các đơn vị liên quan, như: Công an, y tế, biên phòng… cần phối hợp chặt chẽ, phân công rõ trách nhiệm và tổ chức tập luyện hiệu quả, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra an toàn, thực chất, đúng quy định.