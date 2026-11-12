Bảo đảm điện phục vụ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc

Công ty Điện lực Thủ Đức triển khai các phương án cấp điện, nguồn lực để bảo đảm cấp điện ổn định cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. (Ảnh: EVNHCMC)

Trong các ngày từ 4-6/11, Công ty Điện lực Thủ Đức triển khai nhân lực, phương tiện và thiết bị thi công các hạng mục cấp điện tại khu vực tổ chức sự kiện. Các phần việc gồm lắp đặt trạm biến áp lưu động, kéo cáp ngầm trung thế từ tuyến dây 22kV đến trạm; lắp đặt máy biến áp công suất 2.000kVA, hệ thống tiếp địa, các tủ điện tổng và hoàn thiện đấu nối.

Song song với công tác thi công, đơn vị phối hợp Công ty Thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thử nghiệm cáp ngầm; triển khai lắp đặt hệ thống đo đếm, thực hiện các bước đóng điện và bàn giao công trình đưa vào vận hành. Các công đoạn tuân thủ yêu cầu kỹ thuật và quy định về an toàn điện, nhằm bảo đảm hệ thống sẵn sàng phục vụ lễ khai mạc.

Tại công trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng lãnh đạo Đội Quản lý lưới điện của đơn vị đã thăm hỏi, động viên và trao quà cho công nhân trực tiếp thi công, khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm an toàn.

Công ty Điện lực Thủ Đức đang tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị nguồn điện, góp phần bảo đảm điều kiện tổ chức lễ khai mạc, đồng thời thể hiện trách nhiệm của ngành điện trong phục vụ các sự kiện văn hóa, thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh.