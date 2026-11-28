Trước khó khăn đó, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có những giải pháp cụ thể bảo đảm cung cấp điện để phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Một góc Nhà máy Điện gió Đầm Nại (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Bá Duy

Nhiều thách thức đan xen

Theo EVN, 10 tháng của năm 2026, điện thương phẩm tăng 9,84%, xấp xỉ tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Trong đó, nhóm thương mại, dịch vụ tăng 13,8%; quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 9,91%; công nghiệp, xây dựng tăng 8,84%.

Do đó, trên nền phụ tải cao của năm trước, năm 2027, áp lực cung ứng điện được dự báo tiếp tục tăng khoảng 10,2% trong kịch bản cơ sở và có thể vượt 12% trong kịch bản cao. Tương ứng là sản lượng điện cần bổ sung sẽ tăng khoảng từ 36 tỷ kWh đến hơn 50 tỷ kWh.

Trong khi áp lực lớn như vậy, thì việc bảo đảm nguồn điện cho năm tới lại đối mặt với nhiều thách thức. Thông tin thêm về điều này, Tổng Giám đốc Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) Nguyễn Đức Ninh cho biết, phụ tải cực đại vượt đỉnh năm trước 6,4%, nhu cầu điện cả năm tăng trên 10%, áp lực lớn nhất dồn vào miền Bắc. Thời tiết diễn biến cực đoan, xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kéo dài trong các tháng 7, 8, 9. Nhiệt độ trung bình toàn quốc tháng 10-2026 cao hơn trung bình nhiều năm; miền Bắc cao hơn 2 tới 3 độ C, ở mức kỷ lục trong chuỗi quan trắc kể từ năm 1961.

Trong khi đó, hiện tượng El Nino tác động từ nửa cuối tháng 10 có thể kéo dài đến khoảng tháng 6-2027 khiến diễn biến thủy văn phức tạp. Đến nay, lượng nước về các hồ thủy điện chỉ còn khoảng 80% trung bình nhiều năm. Hiện nay, 30/40 hồ thủy điện có vai trò điều tiết đang thiếu nước, nhiều hồ chỉ đạt khoảng 30% dung tích.

Còn về nguồn cung, theo EVN, tổng công suất các dự án nguồn điện mới dự kiến đưa vào vận hành đến cuối mùa khô năm 2027 chỉ đạt gần 7.000MW, khó đáp ứng được nhu cầu tăng, đặc biệt là vào những thời điểm công suất tiêu thụ đạt đỉnh.

Cán bộ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp kiểm tra, giám sát việc vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Việt An

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

EVN xác định năm 2027 và các năm tiếp theo, các địa phương sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhu cầu sử dụng điện dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Bài toán đặt ra không chỉ là đáp ứng nhu cầu hiện tại mà đón đầu làn sóng đầu tư mới.

Do đó, để bảo đảm nguồn cung và đáp ứng cho sự phát triển, EVN và các đơn vị thành viên đã đề ra nhiều giải pháp. Với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), nơi có nhiều trung tâm công nghiệp lớn, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh cho biết, Tổng công ty đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành về việc phát triển điện mặt trời mái nhà. Đến nay, nhiều địa phương như: Bắc Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa, Lai Châu... đã trực tiếp đối thoại, yêu cầu các doanh nghiệp, khách hàng lớn phối hợp phát triển điện mặt trời mái nhà.

Còn Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) Nguyễn Danh Duyên chia sẻ, chuẩn bị cho cao điểm năm tới, EVNHANOI tăng tốc triển khai hệ thống pin lưu trữ (BESS) và giải pháp phụ tải. Đến cuối tháng 5-2027, tổng công suất BESS dự kiến đưa vào vận hành đạt 355MW, góp phần giải tỏa áp lực công suất đỉnh.

Cùng với đó, EVNHANOI cũng đang phát triển điện mặt trời mái nhà. Hà Nội đã thông qua nghị quyết hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn thành phố với mức hỗ trợ từ 3-6 triệu đồng. Ngoài ra, EVNHANOI kiểm soát chặt chẽ 1.300 khách hàng lớn có sản lượng tiêu thụ từ 0,5 triệu kWh trở lên để thực hiện điều chỉnh phụ tải trong 2 khung giờ cao điểm (12h-15h và 21h-23h), dự kiến giảm tương ứng 130MW và 110MW...

Tổng Giám đốc Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia Nguyễn Đức Ninh cho biết thêm, Bộ Công Thương đã và đang chỉ đạo về công tác điều hành điện, triển khai nhiều giải pháp khác nhau, trong đó, giải pháp nhanh và mạnh là điện mặt trời mái nhà. Ước tính, trong giai đoạn 2027-2030 sẽ có từ 10 đến 16.000MW điện mặt trời mái nhà.

Về giải pháp tổng thể, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh thông tin, giai đoạn 2026-2030, EVN và các đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành 15 dự án nguồn điện, tổng công suất 6.066MW. Trong đó, EVN hoàn thành 7 dự án, tổng công suất hơn 4.600MW. EVN chuẩn bị đầu tư thủy điện Sơn La, Lai Châu mở rộng và thủy điện tích năng Đơn Dương. Đồng thời, EVN thực hiện thủ tục đầu tư 22 dự án, tổng công suất 9.710MW, đã có trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, gồm điện gió ngoài khơi Bắc Bộ, điện mặt trời nổi và nguồn điện linh hoạt.

Ngoài ra, EVN đang phối hợp với NSMO theo dõi thủy văn, tích nước các hồ lên gần mực nước dâng bình thường và duy trì ở mức cao cuối năm 2026; bảo đảm nhiên liệu cho sản xuất điện; tiết kiệm điện và phát triển nguồn tại chỗ; nâng cao chất lượng dự báo cũng như đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện mới và đầu tư hệ thống pin lưu trữ.

Tại Hội nghị về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia và công tác bảo đảm cung ứng điện năm 2027-2028 (đầu tháng 11-2026), Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong mọi trường hợp, phải cung ứng đủ năng lượng nói chung, đặc biệt là điện, cho nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống nhân dân bằng các giải pháp cụ thể, khả thi. Cả hệ thống đã và đang vào cuộc đồng bộ, tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời hạn thực hiện.