Bảo đảm di chuyển an toàn trong cao điểm mùa mưa

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố có 122 điểm có nguy cơ ngập, trong đó 83 điểm do mưa lớn, nước không thoát kịp và 39 điểm do triều cường. Khi trời mưa, mặt đường trơn trượt, làm giảm độ bám của lốp xe, khiến phương tiện dễ mất thăng bằng, nhất là khi phanh gấp, vào cua hoặc chuyển hướng đột ngột. Mưa lớn còn hạn chế tầm nhìn, gây khó khăn trong việc quan sát biển báo và chướng ngại vật. Tại những đoạn đường ngập, dưới mặt nước có thể là ổ gà, hố sâu, hố ga mất nắp hoặc vật cản. Sóng nước do ô tô, xe tải, xe buýt di chuyển qua cũng làm tăng nguy cơ bị ngã đối với người đi xe máy.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, trước khi ra đường, người dân cần theo dõi dự báo thời tiết, mực nước triều và tình hình giao thông để lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp. Triều cường thường dâng cao theo chu kỳ, vì vậy việc nắm thông tin giúp người dân điều chỉnh giờ di chuyển hoặc chọn tuyến đường thay thế. Khi mưa lớn, nếu không thật sự cần thiết, nên hạn chế đi lại.

Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh) hướng dẫn lái xe an toàn cho học sinh. Ảnh: MINH ANH

Cùng với lựa chọn lộ trình, người dân cần thường xuyên kiểm tra lốp xe, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu và gương chiếu hậu; kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa những bộ phận hư hỏng. Áo mưa cần mặc gọn gàng, không cản trở thao tác điều khiển, che khuất tầm nhìn hoặc đèn xe. Người điều khiển và người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách.

Trong quá trình lưu thông, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, tập trung quan sát để chủ động xử lý tình huống. Trên mặt đường trơn ướt, phanh gấp, đánh lái đột ngột, tăng tốc hoặc vượt ẩu đều có thể dẫn đến mất kiểm soát phương tiện.

Khi gặp đoạn đường ngập, người dân cần quan sát mức nước, dòng chảy và tình trạng mặt đường. Theo khuyến cáo, khi nước còn thấp, chưa quá trục bánh xe mô tô (dưới 15cm) và còn nhìn rõ mặt đường, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ ga đều, giữ khoảng cách an toàn, không phanh gấp hoặc vượt xe khác. Không đi sát ô tô, xe tải, xe buýt để tránh bị sóng nước làm mất thăng bằng.

Khi nước dâng quá nửa bánh xe mô tô hoặc gần ngập ngưỡng cửa ô tô (khoảng 20-30cm), không nên cố vượt qua. Người đi xe mô tô nên chọn tuyến đường khác, chỉ dắt bộ ở nơi bảo đảm an toàn. Với ô tô, cần xác định mức nước và khả năng lội nước của phương tiện, không chủ quan đi qua chỉ vì quan sát được mức nước.

Đặc biệt, nếu nước ngập sâu, chảy xiết hoặc không còn nhìn rõ mặt đường, người dân tuyệt đối không đi qua, cần chọn tuyến khác hoặc chờ nước rút. Nếu xe chết máy trong vùng ngập, không cố khởi động lại động cơ; ưu tiên bảo đảm an toàn cho người. Đồng thời, cần cảnh giác với hố ga mất nắp, vật cản dưới nước; tránh xa dây điện, trụ điện, cột đèn và biển quảng cáo để phòng ngừa điện giật, sự cố nguy hiểm.

Tại khu vực đang được phân luồng, người tham gia giao thông cần chấp hành hệ thống báo hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng; không tự ý đi vào nơi có cảnh báo nguy hiểm hoặc dừng, đỗ gây cản trở giao thông. Sự chủ động, cẩn trọng cùng ý thức chấp hành của mỗi người sẽ góp phần bảo đảm an toàn trên mỗi hành trình trong mùa mưa.