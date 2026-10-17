Bảo đảm dễ áp dụng, dễ kiểm tra, dễ đánh giá hiệu quả thực hiện

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Thiết kế chính sách hỗ trợ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm

Trình bày Tờ trình dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ, dự thảo Luật gồm 4 chương, 35 điều, với mục tiêu thiết kế chính sách hỗ trợ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, có chọn lọc, phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp theo quy mô và giai đoạn phát triển; đồng thời đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng lấy kết quả, đầu ra làm căn cứ phân bổ nguồn lực hỗ trợ, gắn với mục tiêu, chỉ tiêu, sản phẩm cụ thể, có thể lượng hóa được; bảo đảm dễ áp dụng, dễ kiểm tra và dễ đánh giá hiệu quả thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Phạm Thắng

Dự thảo Luật chú trọng đổi mới phương thức tổ chức thực hiện theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn trình, dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo nâng cao tính công khai, minh bạch, đơn giản hoá điều kiện, quy trình, giảm thủ tục, giảm chi phí và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận chính sách, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Hồ Long

R

à soát vướng mắc về kê khai thuế, kế toán, hóa

đơn

Báo cáo thẩm tra về dự án luật do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày và nêu rõ, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí với các chính sách hỗ trợ tại dự thảo Luật, tuy nhiên, nhiều chính sách còn trùng lặp giữa các điều tại dự thảo Luật hoặc với pháp luật chuyên ngành. Do vậy, đề nghị Chính phủ cần tiếp tục rà soát.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Hồ Long

Cụ thể, về tiếp cận nguồn vốn, khả năng thực thi một số cơ chế trong dự thảo Luật còn phụ thuộc vào khuôn khổ pháp luật, hạ tầng định giá, đăng ký, xử lý tài sản bảo đảm, nhất là tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ và cơ chế khai thác, chia sẻ dữ liệu phục vụ cấp vốn.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm các hình thức cấp vốn, biện pháp bảo đảm và việc khai thác, chia sẻ dữ liệu được thực hiện thống nhất, khả thi; không làm ảnh hưởng đến quyền tự chủ, nguyên tắc cấp tín dụng và yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng.

Tán thành việc có các chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế và Tài chính lưu ý, các quy định về thuế tại nhiều điều, khoản của dự thảo luật còn trùng lặp hoặc chưa thống nhất với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị quyết số 198/2025/QH15.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị không quy định ưu đãi cụ thể về thuế thu nhập doanh nghiệp tại dự thảo Luật; chuyển các nội dung tại khoản 3 Điều 9, điểm c khoản 8 Điều 20 và các quy định sửa đổi, bổ sung các luật thuế tại Điều 33 vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân (cũng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp này). Đồng thời, đề nghị tiếp tục rà soát vướng mắc về kê khai thuế, kế toán, hóa đơn để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị bảo đảm doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng cùng điều kiện về ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn được hưởng mức ưu đãi không thấp hơn doanh nghiệp khác; nghiên cứu sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế 2-3 năm từ năm đầu tiên phát sinh thu nhập chịu thuế.