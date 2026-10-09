Bảo đảm cung ứng thuốc, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành dược

Tại Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, rà soát và đôn đốc triển khai công tác quý IV năm 2026 của Cục Quản lý Dược. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ, Văn phòng Bộ và Ban lãnh đạo Cục Quản lý Dược.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quản lý nhà nước về dược

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Thông tin tại cuộc họp cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, Cục Quản lý Dược đã tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế.

Đối với các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Cục đang triển khai Đề án hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ đối với hệ thống phân phối dược và Đề án nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định thuộc lĩnh vực y tế.

Cục cũng tham mưu, xây dựng các văn bản, chương trình quan trọng, gồm Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm; Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030 theo Quyết định số 1286/QĐ-TTg ngày 25/10/2022, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 27/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng Chính sách quốc gia về dược và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dược.

Đối với chương trình công tác năm 2026 của Bộ Y tế, Cục triển khai xây dựng 17 văn bản. Trong đó, 2 văn bản đã hoàn thành, 2 văn bản đề nghị chuyển sang năm 2027 và 13 văn bản đang được tiếp tục thực hiện, cùng các nhiệm vụ khác.

Trong công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành, Cục thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, nhận diện những quy định còn bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo để đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp. Mục tiêu là hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

Công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng và lãng phí cũng được chú trọng triển khai.

Cục trưởng Cục Quản lý Dược Vũ Tuấn Cường phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Bộ Y tế hiện cung cấp 47 dịch vụ trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, gồm 37 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 10 dịch vụ công trực tuyến một phần. Trong số 37 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, có 24 dịch vụ tham gia Cổng thông tin một cửa quốc gia, liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu dược và cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.

Cục Quản lý Dược tiếp tục duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Bảo đảm nguồn cung, tăng cường quản lý chất lượng và giá thuốc

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Cục Quản lý Dược tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung thuốc đầy đủ, kịp thời, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Cục tiếp tục giải quyết hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành; xử lý kịp thời các đơn hàng đề nghị nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt; đồng thời cơ bản giải quyết các hồ sơ tồn đọng liên quan đến xác nhận thông tin, quảng cáo thuốc.

Đối với những thuốc hiếm, thuốc có nguồn cung hạn chế, Cục chủ động tìm kiếm nguồn cung nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh. Công tác giám sát chất lượng thuốc, quản lý giá thuốc và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật được triển khai theo quy định hiện hành.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong quý IV/2026. Trên cơ sở đó, Cục Quản lý Dược xác định 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian còn lại của năm.

Đại diện các đơn vị của Cục Quản lý Dược báo cáo, làm rõ thêm nội dung Thứ trưởng quan tâm. Ảnh: Trần Minh

Đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ, hoàn thiện thể chế và chuyển đổi số

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận những nỗ lực và kết quả Cục Quản lý Dược đạt được trong thời gian qua. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong quý IV/2026, Thứ trưởng yêu cầu Cục chủ động phối hợp với các Cục, Vụ và Văn phòng Bộ rà soát từng nhóm nhiệm vụ, căn cứ kế hoạch tổng thể của Bộ Y tế và kế hoạch của Cục để đề ra giải pháp đôn đốc, hoàn thiện, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ.

Thứ trưởng nhấn mạnh ba nhóm nhiệm vụ chủ đạo cần tập trung thực hiện, gồm: nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; nhiệm vụ thuộc chương trình công tác năm 2026 của Bộ Y tế; và nhiệm vụ chuyên môn trong công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành.

Về hoàn thiện thể chế, Thứ trưởng yêu cầu Cục tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý thông thoáng và thuận lợi cho doanh nghiệp; triển khai kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đúng tiến độ, quy định.

Cục cần khẩn trương hoàn thiện Đề án hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ đối với hệ thống phân phối dược theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục phối hợp với Vụ Pháp chế hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế; tiếp tục phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163/2025/NĐ-CP, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm.

Bên cạnh việc triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung thuốc và nguyên liệu làm thuốc, Thứ trưởng lưu ý Cục cần tăng cường công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Đối với chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tác nghiệp của Cục Quản lý Dược và ngành Dược Việt Nam, Thứ trưởng yêu cầu đơn vị xác định những cơ sở dữ liệu chủ đạo cần ưu tiên hoàn thiện, từ đó đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm mục tiêu chuyển đổi số chung của toàn ngành y tế.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Tăng cường hậu kiểm, ngăn chặn thuốc giả và kiểm soát giá thuốc

Trong công tác quản lý chuyên môn, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Cục Quản lý Dược tiếp tục tăng cường quản lý chất lượng thuốc, đẩy mạnh đấu tranh chống gian lận thương mại, buôn lậu và hàng giả, góp phần bảo đảm chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường.

Cục cần tiếp tục triển khai quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm trên cả nước; tăng cường quản lý giá thuốc, góp phần duy trì sự ổn định của thị trường dược phẩm, bảo đảm cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác phòng bệnh và điều trị.

Thứ trưởng đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra, hậu kiểm nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận với thuốc có chất lượng, hiệu quả và giá cả phù hợp.

Đối với kế hoạch kiểm tra chuyên ngành đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, Cục Quản lý Dược cần tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về dược của doanh nghiệp và các cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại.