Bảo đảm cung ứng điện là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển

Chiều 12/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, cơ quan về bảo đảm cung ứng điện trong thời gian tới, đến năm 2030 và định hướng điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình triển khai các dự án nguồn, lưới điện quan trọng; kết quả triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, xử lý các khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, quy hoạch và tổ chức thực hiện; các giải pháp cần thực hiện ngay để bảo đảm cung ứng đủ điện cho các tháng cao điểm còn lại của năm 2026, trong năm 2027 và tới năm 2030; các giải pháp huy động nguồn lực ngân sách nhà nước và từ các nhà đầu tư cho các dự án.

Nguồn: TTXVN