Bảo đảm cung cấp điện phục vụ lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2026

Nhân viên Điện lực Nghĩa Lộ kiểm tra thiết bị tại Trạm biến áp cấp điện phục vụ lễ khai mạc. (Ảnh: THÀNH TÂM)

Theo kế hoạch, lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 16/10 tại sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai. Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch như tổ chức không gian văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, Hội chợ Du lịch Tây Bắc, quảng bá sản phẩm OCOP và diễu diễn đường phố.

Xác định bảo đảm cấp điện phục vụ sự kiện là nhiệm vụ quan trọng, Điện lực Nghĩa Lộ tập trung kiểm tra nguồn, lưới điện tại các địa điểm tổ chức hoạt động. Khu vực Sân vận động phường Nghĩa Lộ được cấp điện từ đường dây 22kV lộ 472E12.2, thuộc Trạm biến áp 110kV Nghĩa Lộ. Trạm biến áp Sân vận động 2 có công suất 630kVA, phục vụ cấp điện cho khu vực tổ chức lễ khai mạc.

Điện lực Nghĩa Lộ thực hiện công việc trên lưới điện, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. (Ảnh: THÀNH TÂM)

Để chủ động ứng phó với tình huống mất điện lưới trong đêm khai mạc, phương án nêu rõ cần bố trí nguồn điện dự phòng cho hệ thống chiếu sáng bằng máy phát điện có công suất dự kiến 630kVA. Đơn vị tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm thuê máy phát và chuẩn bị vật tư đấu nối; Điện lực Nghĩa Lộ phối hợp thực hiện đấu nối khi có đề nghị. Giải pháp này nhằm hạn chế nguy cơ gián đoạn chương trình, góp phần bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, thông suốt.

Tại các địa điểm tổ chức hoạt động văn hóa, du lịch khác, phương án tập trung kiểm tra tình trạng vận hành của đường dây, trạm biến áp phân phối, hệ thống bảo vệ và thiết bị đóng cắt; kịp thời xử lý các khiếm khuyết, tồn tại, hư hỏng nếu phát hiện. Các khu vực được chú trọng gồm trung tâm phường, hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường diễu diễn, Quảng trường Gold Field, địa điểm tổ chức hội chợ, quảng bá sản phẩm OCOP và các nơi diễn ra hoạt động văn hóa, du lịch.

Lưới điện trung áp và các trạm biến áp phân phối cấp điện cho khách sạn, nhà nghỉ bố trí nơi ăn, nghỉ của đại biểu cũng được đưa vào phương án giữ điện ổn định trong thời gian diễn ra lễ hội. Điện lực Nghĩa Lộ chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp điện phục vụ sự kiện và chuẩn bị điều kiện cần thiết để đấu nối máy phát điện dự phòng khi có đề nghị.

Nhân viên điện lực kiểm tra, chuẩn bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại khu vực sân vận động 2. (Ảnh: THÀNH TÂM)

Để phương án được triển khai hiệu quả, Điện lực Nghĩa Lộ bố trí lực lượng trực vận hành, tăng cường nhân lực sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh; chuẩn bị vật tư dự phòng, phương tiện và hệ thống thông tin liên lạc. Công tác theo dõi tình hình vận hành lưới điện được duy trì thường xuyên nhằm phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, khoanh vùng và xử lý sự cố, nhanh chóng khôi phục cấp điện khi xảy ra gián đoạn.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, đơn vị thực hiện đăng ký giữ điện ổn định đối với các tuyến đường dây và trạm biến áp cấp điện cho những khu vực trọng yếu; đồng thời tạm ngừng công việc sửa chữa lưới điện tại các địa điểm tổ chức hoạt động văn hóa, lễ hội, trừ trường hợp phải ngừng cấp điện để xử lý sự cố. Lực lượng ứng trực, vật tư và phương tiện được chuẩn bị theo phương án, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống về điện.

Công tác an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy cũng được chú trọng trong quản lý, vận hành thiết bị. Phương tiện phòng cháy, chữa cháy được kiểm tra, chuẩn bị để nâng cao khả năng chủ động ứng phó với tình huống bất thường, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.