Bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai thực chất, quyết liệt, không để xảy ra tình trạng né tránh, chậm trễ, kéo dài

Toàn cảnh phiên họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lê Đức Thái chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là thành viên Ban Chỉ đạo; Tổ giúp việc của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện Tổ giúp việc của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và các đại biểu dự phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và các đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo tập trung đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) trên địa bàn từ sau Phiên họp thứ 16 đến nay; làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Nguyễn Ngọc Tiến trình bày báo cáo tại phiên họp.

Ban Chỉ đạo cũng xem xét tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo; rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm các vụ việc, vụ án được giải quyết nghiêm minh, đồng bộ, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Lê Đức Thái đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy về PCTNLPTC; trọng tâm là Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí yêu cầu phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác PCTNLPTC; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lê Đức Thái phát biểu kết luận phiên họp.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác cán bộ, nhất là đánh giá cán bộ; kiên quyết sàng lọc, thay thế cán bộ yếu kém, làm việc cầm chừng, kém hiệu quả.

Một trong những yêu cầu được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh là phải chủ động phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa thông qua việc xây dựng, hoàn thiện thể chế và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Theo đó, cần đẩy mạnh hoàn thiện các quy định thuộc thẩm quyền địa phương; công khai, minh bạch việc phân bổ nguồn lực, tiếp cận đất đai, không để hình thành cơ chế “xin - cho”. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật còn sơ hở, bất cập, chồng chéo hoặc dễ bị lợi dụng để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

Tiếp tục thực hiện nghiêm 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, gắn kiểm soát quyền lực với trách nhiệm người đứng đầu và kiểm tra, giám sát ngay trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tăng cường công khai, minh bạch, kiểm soát tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, kết nối và khai thác các cơ sở dữ liệu, nhất là cơ sở dữ liệu đất đai, phục vụ quản lý nhà nước và phòng ngừa tiêu cực.

Đại biểu dự phiên họp.

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, yêu cầu tiếp tục xây dựng, lan tỏa văn hóa tiết kiệm; chú trọng chống lãng phí nguồn lực, thời gian và cơ hội phát triển. Quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn lực của nền kinh tế, nhất là năng lượng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, tài sản công, đầu tư công và các lĩnh vực mới, công nghệ mới.

Đặc biệt, cần tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng và 218 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa có phương án xử lý; gắn tiến độ xử lý với kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra chậm trễ, kéo dài.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác có nguy cơ phát sinh sai phạm. Thường xuyên kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, không để tồn đọng, kéo dài.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, đối thoại, tiếp nhận và giải quyết đơn thư phản ánh, tố cáo liên quan đến PCTNLPTC; chủ động nắm tình hình từ cơ sở, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, đông người, không để hình thành điểm nóng. Qua giải quyết đơn thư phải chú trọng phát hiện dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để kịp thời kiểm tra, xác minh, xử lý.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trước mắt chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm những vấn đề dư luận, đơn thư phản ánh nổi lên trong lĩnh vực giáo dục, y tế và tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của một bộ phận công chức, viên chức.

Đối với các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan kiểm tra, thanh tra, thi hành án. Chú trọng thu hồi hiệu quả tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt ngay từ giai đoạn phát hiện, xác minh, điều tra.

Phát huy hơn nữa vai trò giám sát của HĐND, Đoàn ĐBQH, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và Nhân dân trong công tác PCTNLPTC; tăng cường chất vấn, giải trình, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm; kịp thời định hướng thông tin đối với những vụ việc dư luận xã hội quan tâm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, địa bàn được phân công. Đồng thời, tăng cường phối hợp, thường xuyên rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các kết luận, nhiệm vụ đã giao, bảo đảm công tác PCTNLPTC được triển khai thực chất, quyết liệt, không để xảy ra tình trạng né tránh, chậm trễ, kéo dài.