Bảo đảm công suất nguồn điện phục vụ sản xuất, kinh doanh

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) trả lời tại họp báo. Ảnh: P.V

Tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương chiều 7-10, ông Bùi Quốc Hùng Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, trong Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương đã tính đến tốc độ tăng trưởng công suất nguồn điện nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Tuy nhiên, sau khi thay đổi chính quyền địa phương 2 cấp, không gian phát triển của các địa phương có nhiều thay đổi, kéo theo sự chuyển dịch về nhu cầu sử dụng điện. Sự phát triển của xe điện, các trung tâm dữ liệu, AI... đang khiến nhu cầu điện tại các địa phương ngày càng tăng và xu hướng này dự kiến còn tiếp diễn.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng công suất nguồn điện, Bộ Công Thương tập trung vào một số nhóm giải pháp chính.

Theo đó Bộ đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, khẩn trương rà soát, sửa đổi Luật Điện lực, dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, khai mạc ngày 17-10 tới đây. Nhiều nội dung lớn, mang tính đột phá sẽ được tháo gỡ sau khi Luật Điện lực sửa đổi được ban hành.

Liên quan đến các dự án điện theo quy hoạch, Bộ Công Thương cho hay, tiến độ đầu tư còn chậm do nguồn lực đầu tư rất lớn, phải huy động từ cả khu vực nhà nước, tư nhân và các nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, giá điện chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư; thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, dẫn đến việc chưa thu hút được nguồn lực như kỳ vọng.

“Hiện Bộ Công Thương có báo cáo tổng thể trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030. Sau khi được phê duyệt, Bộ Công Thương sẽ khẩn trương triển khai”, ông Hùng nói.

Toàn cảnh họp báo. Ảnh: P.V

Liên quan tới câu hỏi của phóng viên về xây dựng kịch bản cung ứng điện khi dự báo ảnh hưởng siêu El Nino, các nhà máy thủy điện sẽ không tích đủ nước, nguy cơ thiếu điện mùa khô năm 2027, đại diệnCục Điện lực cho biết, Bộ chỉ đạo các đơn vị điều tiết linh hoạt các hồ chứa nhằm vừa cắt lũ hạ du, vừa bảo đảm phát điện mùa khô 2026 và tích nước cho mùa khô 2027.

Bảo đảm đủ nhiên liệu (than, dầu, khí) cho sản xuất điện; chủ động kế hoạch bảo dưỡng và xử lý nhanh các sự cố tổ máy. Đôn đốc tháo gỡ khó khăn về thủ tục, mặt bằng để đưa các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm vào vận hành đúng tiến độ. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong dự báo phụ tải, thực hiện tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải vào các giờ cao điểm.

Trong công tác chuẩn bị cung ứng điện giai đoạn 2027–2028, Bộ sẽ hoàn thiện phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia dựa trên các kịch bản phụ tải, thủy văn và khả dụng nguồn điện. EVN đôn đốc công trình trọng điểm, hoàn thiện phương án nhập khẩu điện (nhất là từ Lào) và giải quyết các điểm nghẽn truyền tải liên miền.

“Cục đồng thời đẩy mạnh chương trình điều chỉnh phụ tải đối với khách hàng lớn nhằm giảm tải giờ cao điểm và giảm áp lực vận hành hệ thống”, ông Hùng cho hay.