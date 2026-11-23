Không đánh đồng các hành vi vi phạm

Những ngày gần đây, thông tin về khả năng điều chỉnh chế tài đối với hành vi vượt đèn đỏ thu hút sự quan tâm của người tham gia giao thông. Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Cục Cảnh sát giao thông đã làm rõ: Đề xuất áp dụng cảnh cáo hoặc kết hợp cảnh cáo với trừ điểm giấy phép lái xe đối với một số trường hợp vi phạm lần đầu hiện mới dừng ở mức nghiên cứu, tham mưu chính sách.

Việc nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang trình Quốc hội xem xét thông qua, làm căn cứ tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định 168/2024.

Ảnh minh họa / Vietnam+

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, không phải mọi trường hợp vượt đèn đỏ lần đầu đều được áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc chỉ trừ điểm giấy phép lái xe. Định hướng nghiên cứu là phân hóa hành vi theo bản chất, mức độ nguy hiểm và số lần vi phạm, tránh xử lý máy móc nhưng vẫn bảo đảm kỷ cương giao thông.

Với những trường hợp đèn đỏ đã bật sáng nhưng người điều khiển vẫn cố tình tăng tốc vượt qua hoặc đi vào nút giao, gây cản trở, xung đột với các dòng phương tiện khác, cơ quan chức năng dự kiến vẫn áp dụng chế tài nghiêm khắc theo quy định hiện hành, bất kể vi phạm lần đầu hay tái diễn.

Trong khi đó, hình thức cảnh cáo hoặc kết hợp cảnh cáo với trừ điểm giấy phép lái xe đang được nghiên cứu đối với những tình huống ít nghiêm trọng, không phải nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn. Chẳng hạn, phương tiện đang di chuyển thì đèn chuyển vàng, người điều khiển đã chủ động dừng lại hoặc trường hợp rẽ phải khi đèn đỏ không đúng quy định nhưng chưa gây cản trở, nguy hiểm cho người khác.

Đặc biệt, "phạt cảnh cáo" không đồng nghĩa với việc bỏ qua lỗi. Cơ quan chức năng vẫn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; dù người lái xe không bị phạt tiền, trừ điểm hay tước giấy phép lái xe, nhưng hành vi này vẫn được tính là một lần vi phạm. Nhờ hệ thống dữ liệu định danh điện tử, giấy phép lái xe và đăng ký xe đã liên thông, nếu tài xế tiếp tục vi phạm từ lần thứ hai trở đi, lực lượng chức năng sẽ dễ dàng truy xuất lịch sử để áp dụng chế tài nặng hơn.

Để bảo đảm khách quan, minh bạch, việc xử lý cần căn cứ vào dữ liệu, chứng cứ điện tử nhằm xác định rõ hành vi và thời điểm vi phạm. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, mục tiêu của việc nghiên cứu điều chỉnh chính sách là nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, chứ không đơn thuần nhằm thu tiền phạt.

Hiện các nội dung trên vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, đề xuất và phải thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự pháp luật. Vì vậy, mức xử phạt theo Nghị định 168/2024 vẫn được áp dụng bình thường đối với các hành vi vi phạm.

Phân hóa chế tài, bảo đảm quyền lợi người dân

Trao đổi về vấn đề này, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Giảng viên Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy lợi cho rằng, việc cơ quan quản lý rà soát, điều chỉnh chính sách xử phạt cho phù hợp với thực tiễn là cần thiết. Tuy nhiên, cần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời phân hóa hợp lý trách nhiệm và chế tài, tránh xử lý máy móc.

Hệ thống camera AI hỗ trợ phát hiện, xử lý vi phạm giao thông. Ảnh: HN

Theo luật sư Đặng Văn Cường, vượt đèn đỏ là hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông. Những trường hợp cố tình vi phạm, nhận thức rõ tín hiệu đèn nhưng vẫn thực hiện cần tiếp tục bị xử lý nghiêm. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp phương tiện đi qua nút giao khi đèn đỏ đều có cùng bản chất và mức độ lỗi. Có trường hợp do thiếu chú ý, không kịp xử lý tình huống; cũng có trường hợp đèn tín hiệu gặp sự cố, biển báo bị che khuất, vạch sơn không rõ ràng hoặc tổ chức giao thông chưa hợp lý.

Do đó, không nên lấy số lần vi phạm làm căn cứ duy nhất để quyết định hình thức xử lý. "Một người lần đầu cố tình tăng tốc vượt đèn đỏ tại nút giao đông phương tiện vẫn có thể gây nguy hiểm lớn. Ngược lại, những trường hợp có nguyên nhân khách quan, mức độ lỗi thấp cần được xem xét thấu đáo. Việc lựa chọn chế tài cần căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm, lỗi, hậu quả và các tình tiết cụ thể của vụ việc", luật sư Cường phân tích.

Đề cập mức xử phạt hiện nay, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, theo Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô vượt đèn đỏ có thể bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng; người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có thể bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt còn cao hơn theo quy định tương ứng.

Đây là những mức phạt tương đối cao so với thu nhập của một bộ phận người lao động. Tuy nhiên, việc nâng mức phạt cũng nhằm tăng tính răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hạn chế tai nạn giao thông. Vì vậy, khi xây dựng chính sách, cơ quan có thẩm quyền cần cân nhắc mức độ nguy hiểm, hậu quả có thể xảy ra, mức độ lỗi, điều kiện kinh tế - xã hội và thu nhập thực tế của người dân.

“Luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành đã xác định lỗi là dấu hiệu bắt buộc của vi phạm hành chính. Vì vậy, cơ quan chức năng cần xem xét đầy đủ yếu tố lỗi, cụ thể hóa việc phân biệt lỗi cố ý và lỗi vô ý. Không nên chỉ căn cứ vào hình ảnh ghi nhận phương tiện tại vị trí vi phạm mà bỏ qua các tình tiết liên quan", luật sư Cường phân tích.

Về việc áp dụng cảnh cáo đối với người vi phạm lần đầu, luật sư Cường cho rằng, đây là hình thức xử phạt cần được vận dụng đúng điều kiện, không nên áp dụng đại trà. Điều 22 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định cảnh cáo áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định phải áp dụng hình thức này, hoặc đối với hành vi vi phạm do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Như vậy, vi phạm lần đầu không đồng nghĩa mặc nhiên được cảnh cáo.

"Có thể nghiên cứu cơ chế khoan hồng có điều kiện đối với hành vi ít nghiêm trọng, người vi phạm có lỗi ở mức độ thấp, có tình tiết giảm nhẹ, thái độ hợp tác và chưa gây nguy hiểm đáng kể cho cộng đồng. Bên cạnh phạt tiền đối với hành vi nguy hiểm, cần phát huy cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe, kết hợp tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn", theo luật sư Cường.

Cũng theo luật sư Cường, việc ứng dụng camera, trí tuệ nhân tạo trong phát hiện, xử lý vi phạm là xu hướng tất yếu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và hạn chế tiêu cực. Song, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế trách nhiệm xác minh, đánh giá chứng cứ và ra quyết định của người có thẩm quyền. Do đó, cơ quan chức năng cần xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kiểm định thiết bị giám sát, hệ thống nhận diện biển số và phần mềm trí tuệ nhân tạo, bảo đảm dữ liệu chính xác, toàn vẹn, có thể kiểm chứng. Đồng thời, phải bảo đảm quyền giải trình, khiếu nại của người dân. Khi nhận thông báo phạt nguội, người dân cần được tiếp cận hình ảnh, video, thời gian, địa điểm và dữ liệu liên quan để kiểm tra, đối chiếu, cung cấp chứng cứ.