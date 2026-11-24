Cô Nguyễn Thị Hà trong giờ lên lớp.

Cách làm này không chỉ tạo thêm cơ hội phát triển năng lực, sở trường cho học sinh mà còn góp phần giảm áp lực chi phí đối với gia đình.

Chủ động tổ chức, đa dạng hóa hoạt động giáo dục

Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học (Thông tư 85) là cơ sở để trường tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học theo hướng công khai, minh bạch, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng.

Tại Trường Tiểu học Long Biên, phường Long Biên (Hà Nội), việc triển khai quy định này được thực hiện trên cơ sở kế hoạch giáo dục đã được nhà trường chủ động xây dựng từ năm học trước. Theo bà Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng nhà trường, kế hoạch giáo dục được xây dựng với tối thiểu 32 tiết/tuần; các hoạt động giáo dục chính khóa và giáo dục tăng cường không thu kinh phí của cha mẹ học sinh.

Giờ học âm nhạc của Trường tiểu học Long Biên (Hà Nội).

Nhờ có sự chuẩn bị từ sớm, khi Thông tư 85 có hiệu lực, hoạt động dạy học của trường không có xáo trộn lớn, tâm lý giáo viên và phụ huynh cơ bản ổn định. Bên cạnh các môn học theo chương trình, nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động tăng cường âm nhạc, mỹ thuật, rèn kỹ năng và đọc sách tại thư viện; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiếng Anh cho học sinh lớp 1, lớp 2, tăng cường giáo dục thể chất và tổ chức các hoạt động trải nghiệm.

Theo bà Hằng, việc bố trí những nội dung này nhằm tạo thêm cơ hội để học sinh phát triển toàn diện ngay trong môi trường nhà trường, hạn chế sự phụ thuộc vào các chương trình bên ngoài.

Một trong những nội dung được chú trọng là tạo môi trường làm quen tiếng Anh cho học sinh đầu cấp, kể cả những em chưa từng tiếp xúc với ngôn ngữ này. Thay vì chỉ giới hạn trong tiết học, nhà trường từng bước đưa tiếng Anh vào các hoạt động thường ngày.

Chẳng hạn, trong 15 phút vận động đầu giờ, giáo viên lồng ghép các khẩu lệnh bằng tiếng Anh phù hợp với lứa tuổi, giúp học sinh vừa rèn luyện thể chất, vừa tiếp cận ngôn ngữ một cách tự nhiên.

Cô Nguyễn Thị Hà sử dụng cả ngôn ngữ hình thể để truyền tải kiến thức cho học sinh.

Cô Nguyễn Thị Hà, giáo viên Tiếng Anh của trường - cho biết, với học sinh lớp 1, điều quan trọng trước hết là tạo tâm thế thoải mái, hứng thú, tránh gây áp lực trong quá trình làm quen với ngôn ngữ mới.

Ở lứa tuổi vừa chuyển từ mầm non lên tiểu học, giáo viên thường kết hợp vận động, bài hát, bài thơ, điệu nhảy và trò chơi ngôn ngữ để học sinh vừa học vừa trải nghiệm.

Các hình ảnh, giáo cụ trực quan cùng chủ đề gần gũi được sử dụng để giúp học sinh ghi nhớ từ vựng, làm quen cấu trúc câu và bước đầu vận dụng vào giao tiếp. Các em cũng được khuyến khích mang những đồ vật quen thuộc ở nhà đến lớp để giới thiệu, chia sẻ với bạn bè.

Việc học tiếng Anh còn được mở rộng qua hoạt động đọc truyện, luyện nghe tại nhà với sự phối hợp của phụ huynh và các sân chơi tập thể như: Rung chuông vàng, đánh vần, luyện phát âm.

Theo cô Hà, việc tổ chức 2 tiết tiếng Anh tăng cường mỗi tuần cho học sinh lớp 1, lớp 2 mà không thu phí giúp tất cả học sinh có thêm thời gian tiếp cận và thực hành trong môi trường học tập chung.

Qua đó, những em chưa có điều kiện học tiếng Anh từ trước vẫn có cơ hội xây dựng nền tảng ban đầu, góp phần thu hẹp sự khác biệt về cơ hội tiếp cận giữa các học sinh.

Học sinh Trường tiểu học Long Biên được học bóng rổ.

Từ trải nghiệm của học sinh đến sự đồng thuận của phụ huynh

Những thay đổi trong hoạt động giáo dục được thể hiện qua chính trải nghiệm của học sinh. Với em Nguyễn Ngọc Bảo Anh, học sinh lớp 5B2, bên cạnh các môn học chính như: Toán, Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, em còn được tham gia các hoạt động tăng cường về giáo dục thể chất, tiếng Anh, STEM và kỹ năng sống.

Bảo Anh cho biết, không cảm thấy lịch học quá nhiều bởi các tiết học có nhiều hoạt động vui, tạo cơ hội để học sinh vừa học vừa trải nghiệm. Em yêu thích nhất hoạt động bóng rổ vì được vận động, rèn sự khéo léo, dẻo dai và có thêm năng lượng. Bảo Anh mong nhà trường tổ chức thêm các hoạt động thể thao, kỹ năng sống để học sinh có cơ hội khám phá, sáng tạo và rèn luyện sức khỏe.

Cùng chung niềm hào hứng, em Nguyễn Khải Hân, học sinh lớp 3B2 đặc biệt yêu thích các tiết giáo dục STEM. Ngoài đọc sách tại thư viện, học kỹ năng sống và tham gia thể thao, em được vận dụng kiến thức đã học để tự tay làm những sản phẩm như lọ hoa, kệ sách, thẻ đánh dấu trang, hộp đựng bút. Hân mong muốn có thêm tiết STEM để được thực hành, sáng tạo và khám phá nhiều điều mới.

Không chỉ tạo hứng thú học tập, các hoạt động tăng cường còn giúp học sinh có thêm điều kiện bộc lộ năng lực, sở trường. Đây cũng là điều được phụ huynh ghi nhận trong quá trình đồng hành cùng con.

Hoạt động giáo dục STEM cho học sinh.

Anh Phạm Văn Hiệp, phụ huynh học sinh khối 2, đánh giá việc học sinh được tham gia các hoạt động giáo dục tăng cường mà không phải đóng thêm kinh phí giúp giảm áp lực tài chính cho gia đình, đồng thời góp phần bảo đảm cơ hội học tập công bằng.

Theo anh, các hoạt động tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục thể chất và rèn kỹ năng tạo môi trường để trẻ phát triển năng khiếu, sự tự tin và những kỹ năng cần thiết.

Anh Hiệp mong nhà trường tiếp tục duy trì các hoạt động này, bố trí hợp lý sau thời gian học chính khóa. Điều đó vừa giúp học sinh có thêm cơ hội trải nghiệm, vừa thuận lợi cho phụ huynh trong việc sắp xếp thời gian đón con sau giờ làm. Với các hoạt động theo nhu cầu người học, anh sẵn sàng đăng ký cho con nếu nội dung phù hợp với sở thích, năng khiếu và mức kinh phí được công khai, hợp lý.

Từ góc nhìn của một phụ huynh khác, anh Trần Văn Huy cho rằng, điểm tích cực của Thông tư 85 là tạo điều kiện để học sinh tiếp cận hoạt động giáo dục tăng cường mà không phụ thuộc vào khả năng chi trả của từng gia đình.

Qua thực tế, anh nhận thấy con có những thay đổi rõ rệt khi tham gia các hoạt động mỹ thuật, kỹ năng sống và môn năng khiếu. Đặc biệt, sau những tiết mỹ thuật ở trường, con gái anh chủ động vẽ tranh tại nhà và hào hứng chia sẻ với bố mẹ.

Anh Huy mong các hoạt động được duy trì ổn định, sắp xếp hợp lý trong kế hoạch giáo dục. Đối với hoạt động theo nhu cầu người học, gia đình sẵn sàng đăng ký khi nội dung thiết thực, phù hợp với khả năng của học sinh và mức thu hợp lý, minh bạch.

Học sinh Trường tiểu học Long Biên học Mỹ thuật.

Từ thực tiễn tại Trường Tiểu học Long Biên có thể thấy, hiệu quả triển khai Thông tư 85 không chỉ nằm ở việc bổ sung hoạt động giáo dục mà còn ở cách tổ chức để mọi học sinh có cơ hội tham gia. Khi hoạt động giáo dục tăng cường được bảo đảm không thu phí, còn hoạt động theo nhu cầu người học được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, công khai, nhà trường vừa có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng, vừa góp phần hạn chế áp lực đóng góp đối với phụ huynh.

Sự chuẩn bị về đội ngũ, kế hoạch giáo dục và sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình là điều kiện quan trọng để Thông tư đi vào thực tiễn. Qua đó, mỗi học sinh có thêm cơ hội học tập, trải nghiệm và phát triển năng lực trong môi trường giáo dục bình đẳng, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình.