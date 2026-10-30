Bảo đảm cơ hội việc làm bền vững cho người học nghề

Sinh viên ngành Chăn nuôi - Thú y, Trường Cao đẳng Sơn La trong phòng thực hành. Ảnh: NTCC.

Vai trò đồng kiến tạo từ doanh nghiệp

Đang đào tạo cả hệ cao đẳng cùng hệ trung cấp với hơn 2.000 người học, Trường Cao đẳng Sơn La là cơ sở giáo dục nghề nghiệp và nguồn nhân lực nòng cốt của tỉnh Sơn La cũng như các tỉnh khu vực Tây Bắc sở hữu nhiều thế mạnh vượt trội, đặc biệt là chiến lược phát triển mô hình "Trường học - Doanh nghiệp" gắn kết chặt chẽ và toàn diện.

Theo ông Phạm Văn Bình - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Đào tạo, nhiều năm nay, Trường Cao đẳng Sơn La xác định doanh nghiệp là đối tác chiến lược, tham gia trực tiếp vào toàn bộ quá trình đào tạo nhằm đảm bảo sinh viên ra trường "làm được việc ngay, đúng nhu cầu thị trường.

Nhà trường thường xuyên lấy ý kiến tham vấn từ các nhà tuyển dụng, chuyên gia doanh nghiệp để xây dựng và điều chỉnh khung chương trình đào tạo. Các ngành nghề kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch - dịch vụ được cập nhật liên tục theo xu hướng và công nghệ mà doanh nghiệp đang ứng dụng thực tế.

Trường đã ký kết hợp tác (MOU) với nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài tỉnh ở các lĩnh vực Kỹ thuật - Kinh tế, Khách sạn - Du lịch, Điện - Điện tử, Dịch vụ... Sinh viên được gửi đến thực tập tại doanh nghiệp từ sớm. Tùy thuộc vào ngành nghề, nhiều em nhận được mức phụ cấp/lương thực tập giúp trang trải chi phí học tập và nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc.

Sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La trong chuyến đi thực tế, tham quan tại doanh nghiệp. Ảnh: NTCC.

"Sinh viên không chỉ tiếp xúc với lý thuyết mà được tham gia trực tiếp vào quy trình sản xuất, vận hành, cung ứng dịch vụ thực tế của doanh nghiệp. Nhờ mối quan hệ tốt, nhiều doanh nghiệp đưa ra các "đơn đặt hàng" tuyển dụng riêng cho sinh viên Cao đẳng Sơn La, đảm bảo tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường luôn đạt mức cao, tất cả vì quyền lợi người học", ông Phạm Văn Bình thông tin.

Bên cạnh đó, cơ cấu ngành nghề của Trường Cao đẳng Sơn La đa dạng, bám sát tiềm năng phát triển địa phương. Nông - Lâm nghiệp & Công nghệ cao khai thác tối đa thế mạnh nông nghiệp của tỉnh Sơn La (cây ăn quả, chăn nuôi, chế biến nông sản). Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng đáp ứng sự bùng nổ du lịch của Mộc Châu, Quỳnh Nhai và vùng lòng hồ sông Đà.

Nhóm ngành về Kỹ thuật - Công nghệ - Cơ điện giúp đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật vận hành máy móc, điện công nghiệp đáp ứng các khu/cụm công nghiệp và dự án năng lượng, nhất là ở các thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng như vùng Tây Bắc.

Thông qua mô hình hợp tác giữa Nhà trường - Doanh nghiệp, người học tự tin với tay nghề, không bỡ ngỡ khi bước vào môi trường lao động chuyên nghiệp. Tiếp xúc với doanh nghiệp giúp các em được rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Những sinh viên thể hiện tốt trong quá trình thực tập thường được doanh nghiệp giữ lại làm nhân sự chính thức ngay khi vừa tốt nghiệp.

Cần những giải pháp lâu dài

NGƯT.TS Trần Công Chánh là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: NVCC.

Dưới góc độ chuyên gia, NGƯT.TS Trần Công Chánh - nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu (trước sắp xếp) kiến nghị, ngành Giáo dục cần tham mưu Chính phủ sớm ban hành chiến lược mới tiếp tục đầu tư phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, chủ động hội nhập khu vực và quốc tế.

Trong đó, đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc tế và khu vực ở một số vùng kinh tế trọng điểm, vùng có đông đảo đồng bào dân tộc ít người gắn với triển khai chính sách ưu đãi thu hút đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc đến với giáo dục nghề nghiệp hiện đại, chất lượng và cơ hội việc làm rộng mở.

Thứ nữa, nhanh chóng triển khai các chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc gia khu vực và quốc tế ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tạo cơ hội học nghề chuẩn quốc tế và khu vực cho mọi đối tượng người học, giúp bình đẳng trong cơ hội việc làm và môi trường làm việc hiện đại thăng tiến.

Đặc biệt, cần có chính sách thu hút các nguồn lực xã hội cho giáo dục nghề nghiệp; trong đó chú trọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài từ khu vực phi chính phủ, từ doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ các thành phần kinh tế và cả nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, chính sách xã hội cho giáo dục nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, TS Trần Công Chánh cũng đề xuất, Nhà nước cần có chính sách thu hút nhân lực, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, nhà giáo, nghệ nhân giỏi đến với giáo dục nghề nghiệp; gắn với chiến lược phát triển đội ngũ nhân lực giáo dục nghề nghiệp đảm bảo đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế.

Thực hiện đổi mới quản lý giáo dục nghề nghiệp theo hướng quản trị hiện đại; giao quyền tự chủ trách nhiệm triệt để cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với cơ chế trao quyền cho nhà trường chủ động tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo chức năng, sứ mệnh đào tạo cùng cơ chế hợp tác toàn diện với doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong và ngoài nước nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chiến lược đối với từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.