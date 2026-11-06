Thời gian qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện bình đẳng giới. Theo Báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế thế giới, Việt Nam đạt 97,1% mức độ bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục; lĩnh vực tham gia và cơ hội kinh tế đạt 75,2% - thuộc nhóm 50 nền kinh tế có kết quả tốt nhất.

Tuy nhiên, xét trên chỉ số khoảng cách giới tổng thể, Việt Nam xếp thứ 84/145 nền kinh tế, giảm 10 bậc so với năm 2025. Khoảng cách giữa phụ nữ - nam giới vẫn tồn tại trong cơ hội việc làm, thu nhập, tiếp cận nguồn lực, tham gia các lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Định kiến giới cùng gánh nặng công việc gia đình, trách nhiệm chăm sóc tiếp tục hạn chế điều kiện học tập, làm việc, phát triển toàn diện của phụ nữ. Điều đó đặt ra yêu cầu làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, xác định các lĩnh vực cần ưu tiên để thu hẹp khoảng cách giới; giải quyết những rào cản ảnh hưởng đến cơ hội của phụ nữ trong quá trình chuyển đổi số.

Hội thảo khoa học quốc gia "Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay" ngày 6/11/2026. Ảnh PV.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh, hội thảo diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển đất nước, trong đó chú trọng phát triển con người, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.

Đặc biệt, việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực, bảo đảm cơ hội tham gia bình đẳng của phụ nữ trong quá trình chuyển đổi số. Thúc đẩy bình đẳng giới trong quá trình này, vừa góp phần bảo đảm quyền, lợi ích của phụ nữ, vừa tạo điều kiện phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và đóng góp của phụ nữ vào sự phát triển đất nước.

“Chuyển đổi số quốc gia đang mở ra nhiều cơ hội chưa từng có để phụ nữ học tập, tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh và tiếp cận các dịch vụ tài chính, y tế, giáo dục, an sinh xã hội. Qua đó, chuyển đổi số góp phần thu hẹp đáng kể khoảng cách giới”, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, các tham luận tập trung làm rõ các nhóm vấn đề trọng tâm, cụ thể như: Đánh giá thực trạng và nhận diện rào cản, làm rõ khoảng cách giới trong tiếp cận, sử dụng công nghệ số, tác động của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đối với việc làm, thu nhập và sự an toàn của phụ nữ, trẻ em gái trên không gian mạng; đồng thời xác định rõ các nhóm phụ nữ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau cần được ưu tiên hỗ trợ. Đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong chuyển đổi số, trong đó chú trọng lồng ghép giới trong xây dựng và đánh giá các chính sách chuyển đổi số, nâng cao năng lực số, thúc đẩy bình đẳng giới trong thị trường lao động công nghệ và tăng cường phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, quấy rối trên môi trường số.