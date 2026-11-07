Bảo đảm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 chuyên nghiệp, ấn tượng

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, để đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra thành công, TP Hải Phòng đã phối hợp với Ban tổ chức triển khai công tác chuẩn bị như thế nào?

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình: Đây là lần đầu tiên Hải Phòng đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, bao gồm địa điểm lưu trú, huấn luyện và diễn ra chuỗi hoạt động quan trọng của các thí sinh trong nhiều tháng qua. Đêm chung kết tổ chức tại phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng đánh dấu chặng cuối của hành trình đồng hành cùng cuộc thi. Chúng tôi xác định đây là một sự kiện quan trọng, có sức lan tỏa lớn, góp phần khẳng định vị thế, sức hấp dẫn của đô thị cảng.

Ngay từ khi cuộc thi được khởi động, lãnh đạo thành phố đã quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác phối hợp tổ chức, tạo điều kiện để cuộc thi được triển khai thuận lợi. Về đêm chung kết, UBND TP Hải Phòng đã giao các sở, ngành liên quan hỗ trợ đêm thi trên nhiều phương diện như: Bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ, y tế, vệ sinh môi trường và phương án xử lý trong các tình huống khẩn cấp khác.

Trước thềm chung kết cuộc thi, các nội dung phối hợp đã được thống nhất. Tinh thần chung của địa phương là chủ động, trách nhiệm, luôn sẵn sàng hỗ trợ Ban tổ chức. Chúng tôi cho rằng sự thành công của cuộc thi không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn, nghệ thuật mà còn thể hiện qua công tác tổ chức chu đáo, an toàn, chuyên nghiệp và sự hài lòng của thí sinh, đại biểu và toàn thể khán giả.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 kết hợp các phần thi, trình diễn của 25 cô gái với các tiết mục nghệ thuật, diễn ra lúc 20 giờ ngày 7-11.

PV: Đồng chí nhận định việc đăng cai cuộc thi năm nay có ý nghĩa như thế nào đối với TP Hải Phòng?

Đồng chí Đỗ Thanh Bình: Nhân dân Hải Phòng rất vui mừng, tự hào khi là địa phương đăng cai cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Đây là cơ hội để chúng tôi giới thiệu một Hải Phòng giàu bản sắc, năng động, hiện đại, nhiều tiềm năng và dư địa phát triển; đồng thời, khẳng định sức hấp dẫn của thành phố đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch quy mô lớn.

PV: Trong định hướng xây dựng thương hiệu du lịch Hải Phòng, đồng chí kỳ vọng điều gì từ vai trò quảng bá hình ảnh địa phương từ cuộc thi?

Đồng chí Đỗ Thanh Bình: Hải Phòng có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, từ di sản văn hóa, lịch sử đến cảnh quan thiên nhiên, biển, đảo. Đây là những lợi thế quan trọng để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, có sức cạnh tranh.

Trong vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh đã có nhiều hoạt động tại Hải Phòng như: Dâng hương tại Bến tàu không số K15, tìm hiểu di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc, làng gốm Chu Đậu, thăm và chăm sóc người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng, thăm và chia sẻ với trẻ em tại Làng trẻ em SOS, trồng rừng ngập mặn và bảo vệ môi trường biển Đồ Sơn… Chúng tôi hy vọng những trải nghiệm này sẽ trở thành chất liệu để các thí sinh cảm nhận, tiếp tục lan tỏa hình ảnh mảnh đất, con người Hải Phòng nói riêng, Việt Nam nói chung đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam dự kiến phục vụ 7.000 khán giả trực tiếp, mở rộng khoảng 4.000 người so với sân khấu chung khảo.

Chúng tôi tin tưởng, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của TP Hải Phòng với Ban tổ chức cuộc thi sẽ góp phần làm nên thành công của hành trình “Miền hương sắc” của Hoa hậu Việt Nam 2026, lưu lại dấu ấn tốt đẹp của cuộc thi trong lòng các thí sinh, nhân dân và du khách.