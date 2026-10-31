Bảo đảm chu đáo các điều kiện tổ chức Lễ khánh thành các công trình tại Tân Trào

Tham gia đoàn có: đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội và một số cơ quan, sở, ngành của tỉnh Tuyên Quang.

Lễ khánh thành các công trình tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 8/11 tới, có ý nghĩa quan trọng khẳng định giá trị lịch sử to lớn của Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào - vùng đất gắn liền với những sự kiện trọng đại của cách mạng Việt Nam, được biết đến là “Thủ đô Khu giải phóng” và “Thủ đô Kháng chiến”.

Buổi lễ cũng là dịp để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và niềm tự hào dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội làm việc với tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đắc Trường

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Lương Thị Thu Hà phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đắc Trường

Đoàn đã khảo sát thực tế tại Đền thờ, tham quan Nhà Bảo tàng Chủ tịch Tôn Đức Thắng, sau đó di chuyển đến Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Tại đây, Đoàn khảo sát ba địa điểm gồm: Đình Tân Trào; Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”; Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị Tiền bối cách mạng.

Đây là những địa danh có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam, gắn liền với những dấu mốc quan trọng của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việc khảo sát trực tiếp giúp Đoàn đánh giá điều kiện thực tế tại các địa điểm, bảo đảm phương án tổ chức phù hợp với ý nghĩa lịch sử và tính chất của sự kiện.

Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội khảo sát tại Đền thờ và Nhà Bảo tàng Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Đắc Trường

Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội khảo sát tại Đền thờ và Nhà Bảo tàng Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Đắc Trường

Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội khảo sát tại Đền thờ và Nhà Bảo tàng Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Đắc Trường

Tại Bảo tàng ATK Tân Trào, địa điểm tổ chức chương trình Lễ khánh thành, Đoàn đã kiểm tra cơ sở vật chất, không gian tổ chức và các điều kiện phục vụ buổi lễ; đồng thời rà soát kịch bản, chương trình và công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia. Các phương án về hậu cần, an ninh, lễ tân, nghi lễ được kiểm tra, đánh giá nhằm bảo đảm các khâu tổ chức được triển khai đồng bộ, chặt chẽ.

Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội khảo sát tại Bảo tàng ATK Tân Trào. Ảnh: Đắc Trường

Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội khảo sát tại Bảo tàng ATK Tân Trào. Ảnh: Đắc Trường

Sau khảo sát thực địa, Đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh Tuyên Quang để trao đổi, rà soát các nội dung liên quan đến công tác phối hợp tổ chức và phục vụ buổi lễ. Hai bên tập trung trao đổi về nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, các điều kiện bảo đảm, phương án triển khai, qua đó tăng cường sự chủ động, thống nhất trong quá trình chuẩn bị.

Đối với sự kiện được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật mà còn phải chú trọng tính trang nghiêm, tôn kính, phù hợp với giá trị lịch sử của địa danh. Vì vậy, công tác chuẩn bị cần được thực hiện kỹ lưỡng, từ khâu đón tiếp đại biểu đến tổ chức các nội dung trong chương trình.