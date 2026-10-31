Bảo đảm cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay với lãi suất phù hợp

Hạ lãi suất phải đi cùng với bảo đảm an toàn hệ thống, ổn định tỉ giá

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 cũng như các nhiệm vụ, giải pháp được Chính phủ đề ra cho năm 2027, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) cho rằng muốn có tăng trưởng cao, phải có nguồn lực và vốn.

Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay cần bảo đảm cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận vốn vay với lãi suất phù hợp để duy trì hoạt động đầu tư và phát triển. Phải coi giảm lãi suất cho vay thực tế là một trong những trọng tâm điều hành gắn liền với minh bạch lãi suất vay, có các ưu đãi cho vay để doanh nghiệp thực sự giảm được gánh nặng vay vốn.

Đồng thời, cần đổi mới bảo lãnh tín dụng, cho vay theo dòng tiền đơn hàng của chuỗi cung ứng, nghiên cứu hỗ trợ lãi suất có mục tiêu, thời hạn và nguồn lực rõ ràng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với doanh nghiệp gặp khó khăn tạm thời nhưng có phương án phục hồi sản xuất khả thi, xem xét khoanh nợ trong những trường hợp đủ điều kiện và được kiểm soát chặt chẽ. Hạ lãi suất phải đi cùng với an toàn hệ thống, ổn định tỉ giá và kiểm soát lạm phát.

Cùng với đó, cần phát triển nguồn huy động dài hạn và thị trường vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư lớn, giảm sức ép lên tín dụng ngân hàng. Xây dựng phương án vốn cho năm 2027 và các năm tiếp theo phải làm rõ cần bao nhiêu, huy động từ đâu, kỳ hạn nào, định hướng phân bổ vốn cho đối tượng nào và tạo ra kết quả gì.

Đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng, tăng trưởng hai con số không phải là mục tiêu đơn thuần về tốc độ mà gắn với yêu cầu đổi mới căn bản phương thức phát triển, để đất nước không chỉ tăng trưởng nhanh hơn mà còn mạnh lên thực chất và bền vững hơn. Quy mô GDP lớn hơn phải đi cùng với khả năng tích lũy và trưởng thành của doanh nghiệp và cuộc sống tốt hơn của người dân Việt Nam.

Đằng sau những con số tăng trưởng, người dân quan tâm đến việc sau khi trang trải cuộc sống, còn tích lũy được bao nhiêu và doanh nghiệp quan tâm sau khi trừ chi phí, còn nguồn lực nào để đầu tư cho công nghệ, tăng năng suất và doanh nghiệp lớn lên. Điều này đặt ra yêu cầu phải làm rõ điểm nghẽn đang cản trở thành quả tăng trưởng lan tỏa đến từng gia đình và từng doanh nghiệp như thế nào.

"Tôi đề nghị Chính phủ đánh giá chất lượng tăng trưởng bằng thu nhập thực, bằng khả năng tích lũy của người dân và năng lực tái đầu tư của doanh nghiệp trong nước, bằng giảm chi phí, thúc đẩy liên kết để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị", đại biểu Trịnh Xuân An phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Cao Sơn (Phú Thọ) kiến nghị một số giải pháp nhằm giảm chi phí, khơi thông đầu tư, giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Cao Sơn (Phú Thọ) kiến nghị một số giải pháp nhằm giảm chi phí, khơi thông đầu tư, giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo Đại biểu, hiện nay các doanh nghiệp vẫn đang chịu sức ép rất lớn về vốn, chi phí và thị trường có sức mua yếu, không có nguồn tiền để triển khai các dự án sản xuất. Vì vậy, đề nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương chỉ đạo các ngân hàng thương mại kéo dài, mở rộng cơ chế cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2027 đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do thị trường nhưng sử dụng vốn đúng mục đích, có phương án phục hồi khả thi. Đồng thời mở rộng quy mô, đối tượng của chương trình tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho người thuê nhà, mua nhà ở xã hội, giảm phí bảo lãnh dự thầu, phí thực hiện hợp đồng và phí trả nợ trước hạn.

Chính sách giáo dục cần phải có tầm nhìn dài hạn

Trong lĩnh vực giáo dục, nhấn mạnh đây là lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, một số ý kiến đề nghị chính sách giáo dục cần phải có tầm nhìn dài hạn, được chuẩn bị bài bản, thực chất và nhất quán. Những bất cập hiện nay về thi cử, tuyển sinh, dạy thêm, học thêm, về sách giáo khoa, sắp xếp trường lớp đang đặt ra yêu cầu cần phải rà soát đồng bộ và nâng cao chất lượng đối với lĩnh vực giáo dục.

Các đại biểu đề nghị nghiên cứu đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện nay, làm rõ mục tiêu, sự cần thiết, hiệu quả trong mối quan hệ đánh giá với quá trình học tập, tuyển sinh đại học và phân luồng học sinh, từ đó lựa chọn phương án thi cử bảo đảm thực chất, công bằng, giảm áp lực, chi phí cho gia đình và xã hội.

Mỗi thay đổi trong giáo dục đều tác động đến hàng triệu học sinh, giáo viên và gia đình. Vì vậy cần phải đánh giá tác động đầy đủ, lắng nghe ý kiến thực chất, công bố sớm phương án thi tuyển, không để mỗi mùa thi đến, học sinh, phụ huynh lại phải thấp thỏm chờ quy định mới của Bộ. Đổi mới phải thực chất đối với người học, giúp giáo viên yên tâm dạy học, gia đình tin tưởng vào nhà trường. Cùng với trang bị tri thức hiện đại, ngoại ngữ và kỹ năng, cần coi trọng giáo dục lịch sử, truyền thống, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân bằng phương pháp sinh động gắn với trải nghiệm thực tế.

Về vấn đề quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trước những biến động phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, một số ý kiến đề nghị cần nâng cao năng lực dự báo, tính tự chủ và sức chống chịu, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh ngay từ khâu quy hoạch, đầu tư và tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, cần đặc biệt ưu tiên bảo vệ hạ tầng trọng yếu, an ninh năng lượng, dữ liệu, không gian mạng, phát triển công nghiệp quốc phòng-an ninh chủ lực, lưỡng dụng, hiện đại, chuyển các cam kết hợp tác quốc tế thành nguồn lực phát triển cụ thể của quốc gia.