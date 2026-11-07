Bảo đảm chính sách thuế phù hợp với từng đối tượng, địa bàn

Miễn, giảm thuế đối với cơ sở giáo dục

Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục, theo đại biểu, dự thảo Luật quy định tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được miễn thuế theo quy định của Chính phủ.

ĐBQH Lê Nữ Thuỳ Dương (TP. Đồng Nai)

Đại biểu Lê Nữ Thuỳ Dương cơ bản tán thành cơ chế miễn thuế nêu trên, bởi cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận đều là những đơn vị sự nghiệp hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, lợi nhuận (nếu có) cũng không được chia, rút vốn, đồng thời tác động đối với nguồn thu ngân sách nhà nước không lớn. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị làm rõ việc miễn thuế chỉ áp dụng đối với thu nhập trực tiếp hình thành từ chức năng giáo dục và hoạt động thiết yếu gắn với việc thực hiện chức năng đó; không miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính, cho thuê tài sản hoặc dịch vụ thương mại không gắn trực tiếp với mục tiêu giáo dục.

Ngoài ra, đại biểu đề nghị xem xét đối với cơ sở giáo dục tư thục có mục tiêu lợi nhuận nhưng thu mức học phí thấp thì được áp dụng mức thuế ưu đãi; trường hợp trường tư thục thu mức học phí tương đương trường công lập thì được miễn thuế. Việc ưu đãi này sẽ giúp giảm học phí cho học sinh, góp phần giảm tải cho trường công lập và giảm áp lực cho các gia đình có mức thu nhập trung bình và thu nhập thấp.

Quy định thuế suất đối với đất bỏ hoang theo phân vùng

Đại biểu đánh giá cao việc Chính phủ bổ sung quy định thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, nhằm thể chế hóa chủ trương tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, góp phần khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai và hạn chế đầu cơ. Tuy nhiên, cần đánh giá kỹ hơn về mức thuế suất 0,2% áp dụng chung cho đất bỏ hoang vì giá trị đất và hiện tượng đầu cơ giữa đô thị với nông thôn, vùng sâu, vùng xa có sự chênh lệch rất lớn.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Đại biểu đề nghị quy định thuế suất đối với đất bỏ hoang theo nguyên tắc phân vùng. Theo đó, các đô thị đặc biệt là thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chịu mức thuế suất cao nhất vì việc bỏ hoang đất ở vùng này gây lãng phí rất lớn thay vì tạo ra được nguồn thu khi đất được đưa vào sử dụng; vùng liền kề đô thị loại đặc biệt và các tỉnh, thành phố khác áp dụng mức thuế thấp hơn; mức thuế suất thấp nhất áp dụng cho các tỉnh thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Tiền thuế đất bỏ hoang được tính bằng thuế suất (%) nhân với giá đất trong bảng giá đất theo từng vùng và từng loại đất. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị loại trừ các trường hợp chậm sử dụng đất trong trường hợp bất khả kháng hoặc do nguyên nhân khách quan; đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định cụ thể các trường hợp “đất bỏ hoang” và “đất chưa đưa vào sử dụng theo đúng quy định” để áp dụng các mức thuế phù hợp, tránh trùng lặp nghĩa vụ nộp thuế.