Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải điều hành phiên thảo luận Tổ. Ảnh: Xuân Quý

Xây dựng giải pháp gắn với đổi mới động lực tăng trưởng

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số từ năm 2027 và những năm tiếp theo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu, ĐBQH tỉnh Cà Mau nêu quan điểm, cần triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá, khơi thông nguồn lực và đổi mới các động lực tăng trưởng. Trước hết, cần tính toán kỹ tiến độ triển khai các dự án quy mô lớn để tránh dồn nhu cầu vốn vào cùng một thời điểm; đồng thời, bảo đảm chính sách pháp luật ổn định, minh bạch, thủ tục hành chính đơn giản, tạo niềm tin để người dân và doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, kinh doanh.

ĐBQH Phan Chí Hiếu (Cà Mau) phát biểu. Ảnh: Xuân Quý

Bên cạnh đó, đại biểu Phan Chí Hiếu cho rằng, phải thực hiện triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để huy động các nguồn lực xã hội và hoạt động đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh quá trình xử lý, sắp xếp các tài sản công dôi dư và tiến độ xử lý các dự án tồn đọng. Với những dự án vi phạm, không thể tháo gỡ thì cần kiên quyết thu hồi để giao cho nhà đầu tư khác. Đối với các dự án lớn có tác động đến người dân, cần tính toán kỹ phạm vi thu hồi đất, phương án tái định cư và sinh kế, hạn chế tối đa lãng phí nguồn lực xã hội.

Cùng quan điểm, đại biểu Hồ Việt Triều (Cà Mau) đề nghị, Chính phủ cần có tính toán, giải pháp phù hợp, gắn với đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống, cơ cấu lại nền kinh tế và khơi thông nguồn lực đang có. Theo đại biểu, cần đánh giá lại hiệu quả của các động lực phát triển kinh tế, từ đó xác định giải pháp phát huy tốt hơn nguồn lực cho nền kinh tế. Trong phát triển khu công nghiệp, cần tăng cường liên kết vùng, không nên tập trung quá nhiều tại các đô thị lớn mà cần căn cứ vào lợi thế nguyên liệu, ngành nghề và lao động của từng địa phương.

ĐBQH Hồ Việt Triều (Cà Mau) phát biểu. Ảnh: Xuân Quý

Những ngành công nghiệp phù hợp có thể được tính toán chuyển dần về địa phương có nguồn nguyên liệu, vừa khai thác lợi thế sẵn có, vừa huy động lao động tại chỗ và giảm áp lực cho đô thị. Đối với khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, đại biểu đề nghị có lộ trình, giải pháp cụ thể để khai thác tốt hơn tiềm năng.

Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Xuân Quý

Liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đại biểu Hồ Việt Triều đề nghị cụ thể hóa lộ trình phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, vận hành dữ liệu quốc gia và phủ sóng 5G trên toàn quốc. Theo đại biểu, cần xác định rõ thời gian thực hiện, bởi thực tế vẫn có nơi kết nối mạng chưa ổn định, vùng sâu, vùng xa còn thiếu sóng, gây khó khăn cho người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời cần làm chủ công nghệ mới, công nghệ lõi và phát triển sản phẩm “Make in Vietnam”. Nếu không chủ động về công nghệ, doanh nghiệp trong nước sẽ gặp khó khăn trước sự cạnh tranh của doanh nghiệp nước ngoài, trong khi khả năng tạo ra giá trị từ thị trường trong nước còn hạn chế.

Chủ động ứng phó với biến động thị trường

Đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận, ĐBQH Nguyễn Văn Mạnh (Phú Thọ) cho rằng, giải ngân vốn đầu tư công là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng và huy động các nguồn lực xã hội; tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân hiện còn chậm. Chính phủ cần làm rõ nguyên nhân, chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, chuẩn bị đầu tư và điều chuyển vốn từ những đơn vị chậm giải ngân sang nơi có khả năng thực hiện tốt hơn, tránh lãng phí nguồn lực. Mặt khác, Chính phủ cần nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu, chủ động ứng phó với biến động thị trường thế giới, hạn chế tác động của giá nhiên liệu đến chi phí sản xuất và tiến độ các dự án đầu tư công.

ĐBQH Nguyễn Văn Mạnh (Phú Thọ) phát biểu. Ảnh: Xuân Quý

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị rà soát, điều chỉnh chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; bảo đảm chính sách phụ cấp phù hợp, công bằng giữa đội ngũ công chức và viên chức. Đặc biệt, cần tháo gỡ vướng mắc trong chính sách tinh giản biên chế, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý trường học thuộc diện dôi dư, còn dưới 5 năm công tác đến tuổi nghỉ hưu và có nguyện vọng nghỉ trước tuổi được xem xét giải quyết chế độ theo quy định.

ĐBQH Phạm Hùng Hưng (Phú Thọ) phát biểu. Ảnh: Xuân Quý

Từ thực tiễn tiếp xúc tại cơ sở, đại biểu Phạm Hùng Hưng (Phú Thọ) cho biết, hiện nay, khối lượng công việc ở cấp xã tăng đáng kể sau sáp nhập đơn vị hành chính. Do đó, cần rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ phù hợp, tránh tình trạng quá tải kéo dài ở cấp cơ sở. Cùng với đó, cần quan tâm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực, nhất là cán bộ có chuyên môn sâu; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao năng lực thực thi công vụ. Ngoài ra, những bất cập trong văn bản hướng dẫn cũng cần sớm được khắc phục, đi đôi với bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị làm việc đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Xuân Quý

Đại biểu Phạm Hùng Hưng nhấn mạnh, cần có giải pháp khắc phục tâm lý sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, bởi đây là một trong những điểm nghẽn ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Cùng với đó, Chính phủ cần nâng cao chất lượng dự báo, xây dựng các giải pháp sát thực tiễn cho năm 2027; đồng thời cụ thể hóa yêu cầu tự chủ chiến lược, gắn với việc tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhất là ở cấp xã.