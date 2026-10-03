Bảo đảm chính sách khi ban hành thật sự khả thi và đi vào cuộc sống

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: CTV)

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội chủ trì phiên họp. Diễn ra trong 2 ngày, 3 và 4/10, Phiên họp toàn thể lần thứ tư tập trung thẩm tra 8 dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của Thường trực Ủy ban, các thành viên Ủy ban và các cơ quan hữu quan trong công tác chuẩn bị cho phiên họp.

“Các lĩnh vực thuộc Ủy ban phụ trách đều gắn trực tiếp với quyền con người, quyền công dân và đời sống xã hội. Vì vậy, trong quá trình thẩm tra, đề nghị Ủy ban đặc biệt quan tâm đến quyền, lợi ích của người dân, bám sát yêu cầu phát triển đất nước và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: CTV)

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh cho biết, Thường trực Ủy ban đã có báo cáo thẩm tra sơ bộ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và có kết luận đối với từng dự án Luật; đề nghị các đại biểu quan tâm nghiên cứu, bám sát các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quá trình thẩm tra.

Nhấn mạnh một số yêu cầu chung trong công tác thẩm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm tra, bảo đảm Báo cáo thẩm tra phải thể hiện rõ chính kiến của cơ quan thẩm tra. Đối với những vấn đề trọng tâm, những chính sách có tác động lớn, cần phân tích đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, đánh giá tác động và nêu rõ quan điểm, phương án đề xuất để Quốc hội có cơ sở xem xét và quyết định.

Bên cạnh đó, phát huy dân chủ, khách quan, khoa học và trách nhiệm trong thảo luận. Cần trao đổi thẳng thắn, đi đến cùng những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, không né tránh những vấn đề khó, qua đó làm rõ cơ sở và tính hợp lý của từng phương án, chính sách; đồng thời, cần đặc biệt quan tâm đến tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của chính sách. Trong điều kiện nhiều đạo luật được sửa đổi bổ sung cùng một thời điểm, mỗi dự án Luật phải được đặt ra trong tổng thể hệ thống pháp luật và các chính sách có liên quan.

“Không để việc sửa một luật nhằm tháo gỡ điểm nghẽn nhưng lại làm phát sinh điểm nghẽn mới ở luật khác. Đối với những vấn đề lớn, phức tạp, có tác động rộng, cần khai thác đầy đủ kết quả khảo sát thực tiễn, ý kiến chuyên gia và đối tượng chịu tác động, bảo đảm chính sách khi ban hành thực sự khả thi và đi vào cuộc sống”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh lưu ý, các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn xây dựng để hoàn thiện các Báo cáo thẩm tra với chất lượng cao nhất, phục vụ Quốc hội xem xét quyết định tại Kỳ họp thứ hai.

Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Ủy ban, thật sự cầu thị tiếp thu, giải trình. Đối với những nội dung chưa tiếp thu, phải làm rõ căn cứ, cùng hướng tới mục tiêu hoàn thiện chính sách pháp luật vì lợi ích của nhân dân và yêu cầu phát triển của đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu khai mạc. (Ảnh: CTV)

Trước đó, trong phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban tập trung thẩm tra tám dự án, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục-thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, các dự án Luật này có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đông đảo người dân, doanh nghiệp và tổ chức, được dư luận xã hội và cử tri cả nước quan tâm theo dõi.

Để phiên họp đạt kết quả tốt nhất, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia ý kiến, đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ quan điểm và đề xuất cụ thể để tạo điều kiện cho Thường trực Ủy ban tiếp thu, hoàn thiện các văn bản.

“Kết thúc từng nội dung, Ủy ban sẽ tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Báo cáo thẩm tra, cần thiết sẽ tiến hành biểu quyết về những vấn đề quan trọng, còn có ý kiến khác nhau”, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nêu rõ.