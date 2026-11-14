Bảo đảm chế độ chính sách cho công dân khi khám nghĩa vụ quân sự

Theo quy định quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 49 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 14/2026/QH16), chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám và kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự như sau:

Đối với công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám và kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì được trả nguyên lương, các khoản phụ cấp hiện hưởng, tiền tàu xe đi và về.

Trong thời gian công dân đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám và kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn, ở, tiền tàu xe đi và về.

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh kiểm tra công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Các chế độ chính sách trên được quy định chi tiết tại Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19-2-2016 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 220/2025/NĐ-CP) quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cụ thể:

Công dân làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi đi khám, kiểm tra sức khỏe theo quyết định gọi của Chủ tịch UBND cấp xã sẽ được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật. Các loại kinh phí trên do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước chi trả.

Công dân không thuộc cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi đi khám, kiểm tra sức khỏe theo quyết định gọi của Chủ tịch UBND cấp xã được bảo đảm tiền ăn (bằng mức tiền một ngày cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh) và được thanh toán tiền tàu, xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật. Các loại kinh phí trên do Ban CHQS cấp xã chi trả và thanh quyết toán với UBND cấp xã.