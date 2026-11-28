Hoạt động được triển khai theo Nghị định số 343/2025/NĐ-CP ngày 28/12/2025 của Chính phủ quy định chế độ an điều dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Âu Lâu tổ chức chi trả tiền hỗ trợ an điều dưỡng năm 2026 cho cán bộ Quân đội nghỉ hưu (Ảnh BCHQS phường Âu Lâu).

Theo quy định, sĩ quan Quân đội nghỉ hưu thuộc đối tượng thụ hưởng được nhận tiền hỗ trợ an điều dưỡng hằng năm. Mức hỗ trợ được xác định căn cứ vào cấp bậc quân hàm, chức vụ và nhóm đối tượng. Chính sách nhằm góp phần chăm lo đời sống, sức khỏe, tạo điều kiện để cán bộ Quân đội nghỉ hưu ổn định cuộc sống.

Quá trình chi trả được Ban Chỉ huy Quân sự phường Âu Lâu tổ chức chu đáo, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ. Cùng với việc thực hiện chi trả, đơn vị hướng dẫn, giải đáp những nội dung liên quan để người thụ hưởng nắm rõ quyền lợi và các quy định về chính sách.

Công tác chi trả được thực hiện chu đáo, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách (Ảnh: Ban CHQS phường Âu Lâu).

Việc thực hiện đầy đủ chế độ an điều dưỡng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những người đã có nhiều năm công tác, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.