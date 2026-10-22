Bảo đảm 'chất' và 'lượng' trong kết nạp đảng viên mới

Năm 2025, công tác xây dựng Đảng, trong đó có nhiệm vụ bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới được các cấp ủy đảng và Đảng bộ phường quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả. Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, nhờ vậy đã giới thiệu 53 quần chúng ưu tú theo học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp 38 đảng viên mới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đồng Thuận Trần Thanh Sơn cho biết: Tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm tính kế thừa, bổ sung lực lượng, giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Thời gian qua, việc kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ phường Đồng Thuận bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định; đảng viên mới kết nạp là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.

Đảng bộ Xí nghiệp May Hà Quảng, một trong những tổ chức đảng làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới - Ảnh: T.L

Ông Phạm Thanh Bình, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Đồng Thuận chia sẻ: Công tác phát triển đảng viên được các tổ chức đảng trong Đảng bộ xác định gắn liền với nâng cao chất lượng tổ chức đảng, không chạy theo số lượng, tránh hạ thấp tiêu chuẩn, là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, trong đó cấp ủy, bí thư chi bộ giữ vai trò nòng cốt, đoàn thể chính trị-xã hội là lực lượng quan trọng phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng, bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý.

Theo chỉ tiêu, năm 2026, Đảng bộ phường Đồng Thuận phấn đấu kết nạp 88 đảng viên mới. Để bảo đảm đạt kế hoạch đề ra, Ban Thường vụ Đảng ủy giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Chú trọng đến quần chúng ưu tú là công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đội ngũ giáo viên, học sinh THPT, khu vực dân cư nông thôn...

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên tại Đảng bộ phường Đồng Thuận thực hiện thường xuyên, liên tục gắn với việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Thông qua các phong trào Đoàn, Hội nhằm phát hiện, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu với chi bộ.

Các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, động cơ phấn đấu vào Đảng cho quần chúng ưu tú là lực lượng trẻ, đoàn viên, hội viên nhiệt huyết, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và uy tín trong tập thể.

Cấp ủy chủ động phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng trong quá trình rèn luyện, phấn đấu; định kỳ tổ chức đánh giá, nhận xét quá trình tu dưỡng, trưởng thành của quần chúng để kịp thời xem xét, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp. Bảo đảm mỗi đảng viên mới được kết nạp thực sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.

Ông Phạm Thanh Bình cho biết thêm: Là cơ quan thường trực, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác xây dựng đảng, Ban Xây dựng Đảng chủ động đề xuất mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; phối hợp với Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể ở các tổ dân phố (TDP), doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, trường học... đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát hiện, lựa chọn nhân tố tích cực trong khu dân cư, đoàn viên, hội viên, quần chúng, người có uy tín giới thiệu cho Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ phường Đồng Thuận kết nạp 19 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 25 trường hợp. Đến tháng 10/2026, toàn Đảng bộ kết nạp được 44 đảng viên mới. Nhiều tổ chức đảng hoàn thành, hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp như: Chi bộ TDP 2 Bắc Lý, kết nạp 3 đảng viên, đạt 150% chỉ tiêu; Chi bộ TDP 8 Bắc Lý, kết nạp 4 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu; Chi bộ TDP Hữu Cung, kết nạp 3 đảng viên, đạt chỉ tiêu 100%; Đảng bộ Trường tiểu học Bắc Lý, kết nạp 2 đảng viên, đạt 100%...

“Thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới phải bảo đảm hài hòa giữa “chất” và “lượng”, từ đó có nhiều hạt nhân đảng viên chất lượng, tổ chức đảng trong sạch và toàn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đồng Thuận Trần Thanh Sơn chia sẻ.