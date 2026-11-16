Bảo đảm chất lượng từng bản thỏa ước

Cụ thể hóa các chính sách chăm lo đời sống người lao động

​Giá trị của thỏa ước lao động tập thể không chỉ được đo bằng số lượng bản ký kết, mà trước hết phải thể hiện ở những quyền lợi thiết thực người lao động được thụ hưởng và sự gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp. Thực tế tại Quảng Ninh cho thấy, nhiều chính sách chăm lo đã được cụ thể hóa trong thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Quảng Ninh (phường Cửa Ông), Công đoàn Công ty thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để đề xuất với lãnh đạo công ty bổ sung các chế độ phù hợp. Nhiều nội dung liên quan đến phụ cấp, hỗ trợ đời sống, chăm lo lao động nữ và lao động có con nhỏ đã được đưa vào thỏa ước và duy trì ổn định nhiều năm qua.

​Nhờ đó, gần 3.000 người lao động tại doanh nghiệp này đã được hỗ trợ bữa ăn ca; hưởng phụ cấp xăng xe, hỗ trợ nhà ở, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi và phụ cấp thâm niên từ 50.000 đến 800.000 đồng/tháng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 9 đến 15 triệu đồng/người/tháng.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Quảng Trị ký kết với doanh nghiệp về thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động. Ảnh: Đức Việt

Để thỏa ước lao động được thực hiện hiệu quả, nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; trong đó, có những điều khoản mang lại quyền lợi cao hơn quy định của pháp luật, đặc biệt là về tiền lương, tiền thưởng, chế độ nghỉ ngơi và phúc lợi. Đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có thỏa ước lao động tập thể đạt 81%.

​Điển hình tại Công ty TNHH May Tiến Hùng, bên cạnh các khoản hỗ trợ từ tiền ăn ca, xăng xe, nhà ở, trong bản thỏa ước lao động tập thể, doanh nghiệp còn quy định thưởng chuyên cần 25.000 đồng/ngày, xét thưởng tháng lương thứ 13 với mức ít nhất 1 tháng lương theo hợp đồng đối với người lao động làm việc đủ 12 tháng. Người lao động có sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế được thưởng từ 10% đến 20% giá trị thu được. Công ty cũng hỗ trợ 100% học phí đối với các khóa học nghề do doanh nghiệp yêu cầu và cam kết làm việc theo thỏa thuận, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

Tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có ít nhất 87% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn được thỏa ước lao động tập thể bao phủ và 85% tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Cùng với đó, 100% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, ít nhất 85% công đoàn cơ sở ngoài nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

​Để bảo đảm thực hiện thành công chỉ tiêu này, LĐLĐ các tỉnh, thành phố và công đoàn ngành đã tổ chức định kỳ các lớp tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Đơn cử tại tỉnh Sơn La, ngày 3/7, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 100 cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp. Nội dung tập trung vào kỹ năng đối thoại, quy trình thương lượng, phương pháp xây dựng thỏa ước và xử lý tình huống thực tế.

​Còn tại tỉnh Đắk Lắk, trong 2 ngày 27 và 29/10, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức tập huấn chuyên đề “Kỹ năng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể” và “Tổ chức Công đoàn trong thực thi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở” năm 2026 với 421 cán bộ công đoàn tham gia.

​Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Phú Lập, mục tiêu của lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cán bộ công đoàn các cấp về quyền, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, hoạt động này giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng thương lượng để đội ngũ cán bộ vận dụng vào thực tiễn, xây dựng những bản thỏa ước có nội dung thiết thực, mang lại lợi ích cao hơn cho người lao động, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển bền vững.